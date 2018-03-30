27 Mart Salı günü Divan Adana Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bitdefender. Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, fidye yazılımı saldırılarının şirketlere ekonomik zararının oldukça büyük olduğunu dile getirdi.
İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde kurumların. 1 milyon TL’ye kadar idari para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
eti Bitdefender, Veeam, Veri Kurtarma Hizmetleri ve Watchguard’ın işbirliğiyle Türkiye genelindeki. 10 şehirde düzenlenmesi planlanan Secure Day’ın ilki 27 Mart Salı günü Adana’da gerçekleşti. Divan Adana Otel’de düzenlenen SecureDay etkinliğinde, alanında uzman isimler, siber güvenliğin şirketler için önemine değinerek bilgiler aktardı. Teknolojideki en yeni trendler ile şirketlerdeki bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı etkinliğe Adana’daki pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katıldı.
Siber Saldırıların Ekonomiye Zararı Büyük
Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu yaptığı konuşmada dünya genelinde geçtiğimiz yıl 300.000’in üzerinde. WannaCry atağı yaşandığını ve bu saldırıların değişik türler ile devam ettiğini söyledi. “Türkiye’de hem özel hem kamu sektöründe bir çok kurum, bu saldırıya uğradıktan sonra verilerini kurtarabilmek için siber korsanlar tarafından istenilen fidyeyi ödüyor.” diyen. Akkoyunlu, ekonomik zararın ölçülemediğini ancak oldukça büyük olduğunu belirtti. Akkoyunlu, siber saldırganların özellikle oltalama yöntemlerinde çok yaratıcı olduklarını ifade etti. Yakın zamanda “Terör örgütlerine yönelik soruşturma nedeniyle açığa alınan. Memurların listesi” şeklindeki bir elektronik postanın devlet dairelerine gönderildiğini öğrendiklerini söyleyen Akkoyunlu, “Böyle bir maile çoğu memur tepkisiz kalamıyor.” dedi.
Veri Güvenliğini Sağlamamak 1 Milyon TL’ye Mal Olabilir
Etkinlikte konuşan İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması. Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kurumlar tarafından elde edilen, saklanan, aktarılan kişisel verilerin mevzuata uyum kapsamında nasıl bir süreçten geçeceği sorusunun büyük önem kazandığını söyledi. Kanunun yasalaşması ile birlikte, veri güvenliği kavramının daha da önemli hale geldiğini ifade eden. Parlak, “Kurumların teknik ve hukuki alt yapılarını geliştirmeleri gerekiyor.” dedi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde, şirketlerin 1 milyon TL’ye kadar idari para cezaları ile karşı karşıya kalabileceğini belirten. Parlak, kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili 1 yıldan 4 yıla kadar uzanan hapis cezalarının da öngörüldüğünü vurguladı. Parlak, KVKK’ye uyum için son tarihin Nisan 2018 olduğunu hatırlattı.
Alanında Uzman İsimler Siber Güvenliği Anlattı
Etkinlikte Bitdefender Türkiye’nin Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu 2017 yılında gerçekleşen saldırılar ve trendlerden bahsederken. WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, katılımcılara uç birimde siber saldırılara karşı defansif stratejinin önemini aktararak, önemli ipuçlarını açıkladı.
Veeam Türkiye’nin Satış Öncesi Yöneticisi Murat Açıncı, saldırılar sonrası yaşanabilecek veri kayıpları ve iş sürekliliğinin önemine değinirken. Veri Kurtarma Hizmetleri’nin Genel Müdürü Serap Günal siber saldırı ve/veya fiziksel felaketlere karşı kurumlara ne gibi çözümler sunduklarını aktardı. İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak Nisan ayında yürürlüğe girecek KVKK ile birlikte her kurumun bilmesi gereken çalışmalar hakkında temel ipuçlarına dikkat çekti ve İsa Altun özellikle Türkiye’de yaşanan siber saldırı vakalarını katılımcılarla paylaşarak, yaşanabilecek zararın kurumlar tarafından önemsenmesini sağladı.
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