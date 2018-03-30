27 Mart Salı günü Divan Adana Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bitdefender. Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, fidye yazılımı saldırılarının şirketlere ekonomik zararının oldukça büyük olduğunu dile getirdi.

İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde kurumların. 1 milyon TL’ye kadar idari para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

eti Bitdefender, Veeam, Veri Kurtarma Hizmetleri ve Watchguard’ın işbirliğiyle Türkiye genelindeki. 10 şehirde düzenlenmesi planlanan Secure Day’ın ilki 27 Mart Salı günü Adana’da gerçekleşti. Divan Adana Otel’de düzenlenen SecureDay etkinliğinde, alanında uzman isimler, siber güvenliğin şirketler için önemine değinerek bilgiler aktardı. Teknolojideki en yeni trendler ile şirketlerdeki bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı etkinliğe Adana’daki pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katıldı.

Siber Saldırıların Ekonomiye Zararı Büyük



Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu yaptığı konuşmada dünya genelinde geçtiğimiz yıl 300.000’in üzerinde. WannaCry atağı yaşandığını ve bu saldırıların değişik türler ile devam ettiğini söyledi. “Türkiye’de hem özel hem kamu sektöründe bir çok kurum, bu saldırıya uğradıktan sonra verilerini kurtarabilmek için siber korsanlar tarafından istenilen fidyeyi ödüyor.” diyen. Akkoyunlu, ekonomik zararın ölçülemediğini ancak oldukça büyük olduğunu belirtti. Akkoyunlu, siber saldırganların özellikle oltalama yöntemlerinde çok yaratıcı olduklarını ifade etti. Yakın zamanda “Terör örgütlerine yönelik soruşturma nedeniyle açığa alınan. Memurların listesi” şeklindeki bir elektronik postanın devlet dairelerine gönderildiğini öğrendiklerini söyleyen Akkoyunlu, “Böyle bir maile çoğu memur tepkisiz kalamıyor.” dedi.