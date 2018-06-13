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Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2018 19:20 | Son Güncelleme

Sızdırılan görsellerinde yatay arka kamera tasarımına sahip olan Samsung Galaxy Note 9’un neden bu tasarım ile geleceği belli oldu. Görünüşe göre yatay kamera tasarımının arkasında Samsung’un Galaxy Note 9’u daha fazla kullandırtma çabası var.

Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

Galaxy Note 9 yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri. Özgün bir kalem deneyimi ile gelen Galaxy Note 9’un geçtiğimiz günlerde resmi olabilecek görsellerini sizlerle paylaşmıştık. Bu görsellerde Samsung Galaxy Note 9’un tasarımı Galaxy S9+ ile neredeyse aynıydı ancak iki cihaz arasında bir fark bulunuyordu. Galaxy Note 9’un arka kameraları Galaxy S9+ gibi dikey değil yatay bir tasarıma sahipti. Samsung’un neden yatay kamera tasarımı kullandığı çok geçmeden anlaşıldı.

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GALAXY NOTE 9’UN PİLİ KAMERALARI ‘YATIRDI’

Ice Unıverse’in iddialarına göre Galaxy Note 9’daki kamera tasarımının arkasında, Samsung’un daha büyük bir pil kullanma isteği var. Galaxy Note 9 kullanıcılarının şarj olmaksızın daha uzun bir Galaxy Note 9 deneyimi yaşamasını isteyen Güney Koreli şirket, bu isteğini gerçekleştirmek için kamera tasarımından feragat etti ve yatay bir kamera düzeni kullanmaya karar verdi. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi dikey bir kamera düzeni pili oldukça küçültüyor. Yatay kamera düzeni ise enine bir uzama yarattığı için daha büyük bir pil kullanımına izin veriyor.

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SAMSUNG GALAXY NOTE 9’UN PİLİ KAÇ MAH OLACAK?

Son gelen sızıntılara bakılırsa Galaxy Note 9’un 3850-4000 mAh civarında bir pil kapasitesi olacak. 4000 mAh üstü bir pil ise Galaxy Note 9 için şimdilik bir hayalden ibaret. Yine de 3850-4000 mAh değerindeki bir pil, Galaxy Note 9 almayı bekleyen kullanıcıları hayli mutlu edecektir.

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Samsung Samsung Galaxy Note 9 kamera Ice Universe

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