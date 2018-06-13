Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

Galaxy Note 9 yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri. Özgün bir kalem deneyimi ile gelen Galaxy Note 9’un geçtiğimiz günlerde resmi olabilecek görsellerini sizlerle paylaşmıştık. Bu görsellerde Samsung Galaxy Note 9’un tasarımı Galaxy S9+ ile neredeyse aynıydı ancak iki cihaz arasında bir fark bulunuyordu. Galaxy Note 9’un arka kameraları Galaxy S9+ gibi dikey değil yatay bir tasarıma sahipti. Samsung’un neden yatay kamera tasarımı kullandığı çok geçmeden anlaşıldı.

GALAXY NOTE 9’UN PİLİ KAMERALARI ‘YATIRDI’



Ice Unıverse’in iddialarına göre Galaxy Note 9’daki kamera tasarımının arkasında, Samsung’un daha büyük bir pil kullanma isteği var. Galaxy Note 9 kullanıcılarının şarj olmaksızın daha uzun bir Galaxy Note 9 deneyimi yaşamasını isteyen Güney Koreli şirket, bu isteğini gerçekleştirmek için kamera tasarımından feragat etti ve yatay bir kamera düzeni kullanmaya karar verdi. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi dikey bir kamera düzeni pili oldukça küçültüyor. Yatay kamera düzeni ise enine bir uzama yarattığı için daha büyük bir pil kullanımına izin veriyor.