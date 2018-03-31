Şimdi de akıllı lamba üretecek

Peki bu akıllı lamba nasıl bir cihaz olacak. Aslında ilk duyulduğunda kulağa biraz anlamsız gelebilir. Sonuçta bir lambanın ne derece akıllı olacağı ya da akıllı olsa bile bizim ne işimize yarayacağı sorgulanmaya açık.

Fakat Amazon’un düşündüğü konsept tam olarak bu değil. Keza Amazon yetkilileri, akıllı hoparlör ile lamba bileşiminden oluşan yeni bir ürün ortaya koymak istiyorlar. Yani alt kısımda Amazon Echo boyutlarında bir akıllı hoparlör ile basit bir lamba birleştirilecek. Bu tasarım fikrine ait ilk çizimlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki bu akıllı lamba ne gibi fonksiyonlara sahip olacak. İşin asıl, bu akıllı lamba, akıllı hoparlörler ile aynı işlevlere sahip olacak. Yani akıllı hoparlör ile ne yapabiliyorsanız bunları akıllı lambanızla yapmaya devam edeceksiniz. Örneğin ışığı kapatıp yakmak için Alexa’ya seslenmeniz yeterli olacak. Elbette akıllı bir evde yaşıyorsanız bunu zaten evinizdeki tüm ışıklar için yapabilirsiniz.

Tabi ki bu yeni teknolojinin ne derece gerekli olduğu ya da tutup tutmayacağı tartışmaya açık bir konu. Fakat görünen o ki teknoloji tutkunlarını çok da heyecanlandıracak bir ürün değil.

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