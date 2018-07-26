Siri ile WhatsApp mesajı gönderme dönemi başladı!

Facebook‘un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün bir güncelleme daha yayınladı. Yeniliklerine ara vermeden devam eden mesajlaşma uygulaması, şimdi de Apple‘ın sesli asistanı Siri için bir yenilik sunuyor. Peki, Siri ile ne yapabileceksiniz?

Bildiğiniz gibi Apple’ın sesli asistanı Siri ile mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj gönderebiliyordunuz. Ancak Siri üzerinden bu mesajlaşma olayı sadece kişiler arasında yapılabiliyordu. Uygulamaya gelen güncelleme ile artık Siri ile gruplara da mesaj gönderebiliyorsunuz.

Sürüm 2.18.80 ile gelen bu özelliği kullanabilmek için App Store>Güncelleme bölümünden uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Güncellemeye rağmen Siri ile mesaj gönderemiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

iPhone>Ayarlar>Gizlilik>Mikrofon bölümünden uygulama izinlerini gözden geçirebilirsiniz.. Bu özelliğin sadece iPhone kullanıcılarına özel olduğunu Android platformunda Siri gibi sistemin tamamına hükmeden bir sesli asistanın daha olmadığını belirtelim.

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