Siri’nin yapımcısı gemileri yaktı!

Siri’yi bilen bilir. Siri, Apple’ın cihazlarına iPhone 4s ile birlikte yerleştirdiği bir çeşit sanal asistan. İlk çıktığı zamanlarda pek stabil çalışmayan Siri, aradan geçen 7 yılın sonunda bir hayli gelişti. Ancak, bu 7 yıl içerisinde Siri’nin karşısına epey büyük rakipler çıktı. Amazon Alexa ve Google Assistant gibi rakipler Siri’yi çok zorladı. Şimdi ise yapay zeka destekli Samsung Bixby Siri’ye bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Siri’nin yapımcısı Norman Winarsky’a göre tüm bu darbelerin tek sebebi Apple’ın ta kendisi.

WİNARSKY: ‘APPLE SİRİ PLANINA SADIK KALMADI’



Siri’nin eş kurucusu yaptığı açıklamada Apple’ın Siri’yi satın aldığı dönem, bir seyir defteri çizildiğini söyleyerek, bu seyir defterine göre Siri’nin sanal eğlence ve gezi amaçlı kullanılması gerektiğini ifade etti. Apple bu amaçtan pek memnun olmamış ki şirketin satın alınma sürecinden sonra kararını değiştirdi ve Siri’yi başlı başına bir sanal yardımcıya dönüştürdü. Ancak Siri, yine de en başarılısı olamadı.

APPLE BOŞA KÜREK ÇEKİYOR VURGUSU



Winarsky’a göre bunun arkasında Apple’ın dik başlılığı yatıyor. Apple’ın boşa kürek çektiğini söyleyen Winarsky, Amerikalı şirkete oldukça kızgın. Belki de Apple, Siri’nin babasıyla birlikte düzenledikleri plana sadık kalsaydı her şey çok farklı olabilirdi.