Siz televizyonu, televizyonlar da sizi izliyor!

2001 yılında çekilen ve büyük beğeni toplayan Vizontele filmi, ilk kez televizyonla tanışan bir Anadolu kasabasının öyküsünü anlatır. Belediye Başkanı’nın televizyonu anlatırken, “Zeki Müren’i hem dinleyip hem göreceksiniz” sözüne yerel esnaftan birini canlandıran Cem Yılmaz, “Zeki Müren de bizi görecek mi?” sorusuyla karşılık verir. Filme damgasını vuran bu esprili diyaloğun, en azından bir bölümünün gerçekleşme vakti gelmiş gibi görünüyor. Çünkü televizyonlar akıllanmaya ve izleyicisini izleyebilme yeteneğine sahip olmaya başladı.

2018’de 750 milyon akıllı tv kullanılıyor olacak

Konuyu mercek altına alan ESET Güvenlik Araştırmacısı Tomas Foltyn’in derlediği bilgilere göre, 2018 yılı sonunda dünya çapında 750 milyondan fazla akıllı tv kullanılıyor olacak. Bu akıllı televizyonları keyifle izlerken, onun da sizi izlemesini istemezsiniz. Ancak Tomas Foltyn‘e göre ‘izleyicilerini izlemesi’, tam olarak bu tv’lerin yapabileceği bir şey. Merhum Zeki Müren ‘bizi göremese de‘, birileri bizi görebilir.