Siz televizyonu, televizyonlar da sizi izliyor!

2001 yılında çekilen ve büyük beğeni toplayan Vizontele filmi, ilk kez televizyonla tanışan bir Anadolu kasabasının öyküsünü anlatır. Belediye Başkanı’nın televizyonu anlatırken, “Zeki Müren’i hem dinleyip hem göreceksiniz” sözüne yerel esnaftan birini canlandıran Cem Yılmaz, “Zeki Müren de bizi görecek mi?” sorusuyla karşılık verir. Filme damgasını vuran bu esprili diyaloğun, en azından bir bölümünün gerçekleşme vakti gelmiş gibi görünüyor. Çünkü televizyonlar akıllanmaya ve izleyicisini izleyebilme yeteneğine sahip olmaya başladı.
2018’de 750 milyon akıllı tv kullanılıyor olacak
Konuyu mercek altına alan ESET Güvenlik Araştırmacısı Tomas Foltyn’in derlediği bilgilere göre, 2018 yılı sonunda dünya çapında 750 milyondan fazla akıllı tv kullanılıyor olacak. Bu akıllı televizyonları keyifle izlerken, onun da sizi izlemesini istemezsiniz. Ancak Tomas Foltyn‘e göre ‘izleyicilerini izlemesi’, tam olarak bu tv’lerin yapabileceği bir şey. Merhum Zeki Müren ‘bizi göremese de‘, birileri bizi görebilir.
Tv’lerin gören ve duyan cihazlara dönüşmesi…
en güvenlik kusurlarını istismar ederek kontrol edilebilir" şeklinde açıklama yaptı. Cihazların, saldırganın kanallar arasında geçiş yapmasına, ses seviyesini yükseltmesine, yeni uygulamalar yüklemesine ve cihazın Wi-Fi'den kopmasına olanak tanıyacak, oldukça karmaşık ve tamamen uzaktan yönetilebilen saldırılara maruz kaldıkları tespit edildi.
Tv’ler artık birer bilgisayar
Akıllı tv'lerin mahremiyete yönelik etkileri konusundaki endişeler ve artan güvenlik kaygıları, kullanıcılar cihazlara bu denli büyük ilgi gösterdiği sürece devam edecektir. Akıllı tv'ler, bilgisayarlarla daha sık ilişkili olan amaçlar doğrultusunda kullanım olanakları sunuyor. Aslında bu, tv'lerin cep telefonları gibi internet bağlantılı bilgisayarlar haline geldiğini gösteriyor. Tomas Foltyn’e göre “Onları böyle düşünüp buna göre davranmak bize şüphesiz yardımcı olacaktır.”
Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!
4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Gürcü kadının esrarengiz ölümü! Tecavüz iddiası
Canlı yayında yumruklar konuştu!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum