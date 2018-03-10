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Skoda Fabia, 2018 satışa çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yeni Skoda Fabia için bir dizi tasarım değişikliği yapılmış. Revize edilen ön ve arka tamponlar, 18 inçlik alüminyum jantlar, ilk defa kullanılan LED farlar ve arka stop lambaları bunlardan bazıları.

Skoda Fabia, 2018 satışa çıkıyor!

Çek otomobil üretici Skoda’nın sevilen beş kapılı hatchback modeli Fabia’nın 2018 modelinin dünya prömiyerini geçtiğimiz günlerde Cenevre Motor Fuarı’nda gerçekleştirildi. 2018 Skoda Fabia ilk defa, Şubat 2018’de Çek üretici tarafından açıklanmıştı. Mevcut üçüncü nesil Fabia bu yıl dördüncü yılını doldurdu. Piyasada bu segmentte Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve SEAT Ibiza gibi dişli rakipler olunca bu küçük hatchback için köklü bir değişim ise kaçınılmaz oldu.

Bunun yanı sıra yeni Fabia’nın kaputunun altında birkaç değişiklik mevcut. Daha önce bu model için 74 ila 104 beygir güç varyantları ile değişen 1.4 litrelik TDI motor seçeneği mevcuttu. Ancak dördüncü nesil Fabia’nın motor yelpazesi sadece 1.0 litrelik üç silindirli benzinli seçeneklerden oluşacak. Kullanıcılara her biri 59 ila 110 beygir arasında güç çıkışlarına sahip olan dört farklı 1.0 litrelik TSI benzinli motor seçeneği sunulacak. Tüm motor seçenekleri ise Volkswagen Grubu’na ait yedi otomatik vitesli DSG şanzıman ile desteklenecek.

Artık Skoda Fabia için dizel motor seçeneği sunulmayacak.

Yeni motor seçenelerinin yanı sıra Fabia, en yeni bilgi ve güvenlik teknolojileri ile donatılmış. Yeniden tasarlanan gösterge paneli ve Swing 6.5 inçlik dokunmatik ekran gelişmiş bilgi-eğlence teknolojilerine sahip. Sürücüye Apple CarPlay, Android Auto ve Mirror Link ile birlikte akıllı telefonlar için SmartLink+ bağlantısı sunuyor. Ayrıca araçtaki; kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, otomatik uzun far sistemi Fabia’yı her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.

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Skoda fabia otomobil

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