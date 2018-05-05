Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!

Alman otomotiv devi Volkswagen Group’un alt kuruluşlarından Skoda ise piyasada artan SUV talebini karşılayabilmek için bu segmentteki üretiminin bir kısmını Almanya’ya kaydırma kararı aldı. Çek üretici bu şekilde Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim yoğunluğunu azaltmayı planlıyor.
Skoda, yenilenen kompakt SUV modeli Karoq’u Almanya’nın kuzeybatısında yer alan Osnabrueck VW üretim tesisinde üretmeyi planlıyor. Üretim bu yıl sonunda başlayacak ve 2019 itibariyle Skoda Karoq, geçici bir süre buradan dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç edilecek.
Evet Almanya’daki üretim geçici olacak. Çünkü Çek üretici Karoq için uzun vadedeki planlarını kendi ülkesi için yaptı. Markanın asıl üretim tesisi Mlada Boleslav kentinde yer alıyor. Markanın geçtiğimiz ayalarda Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni amiral gemisi konsepti Vision X’in de burada üretime geçirilmesi planlıyor.
Skoda, son dönemde dünya genelindeki satışlarında büyük bir yükseliş kaydetti. Şirket ilk 2018’in ilk çeyreğinde satışlarını %12 arttırdı ve 300.000’i aşkın aracı sahiplerine teslim etti.
Çek üretici Skoda, 1991 yılında Volkswagen Group bünyesine katıldı. Şirket kısa süre içerisinde VW Group kuruluşlarından Audi’nin ucuz işçi gücünü ve Volkswagen’in düşük maliyetli modüler platformalarını değerlendirerek önlenemez bir yükselişe geçti. Skoda, her geçen gün piyasadaki yerini sağlamlaştırırken, Volkswagen, 2015 yılında yaşadığı “Dieselgate skandalı” ile içinden çıkması zor bir dar boğaza girdi.
Volkswagen, Skoda’nın üretimini Almanya’ya taşımasını istiyor. Çünkü böyle bir durumda Çek üretici, Volkswagen’e daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Böylelikle Skoda’nın rekabet gücü düşecek.
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