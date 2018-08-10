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Skype’ın yeni özelliği ABD’de kullanıma açıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük iletişim platformlarından Skype, yine dünyanın en büyük çevrimiçi müzik platformu Spotify’ın eklentisini bünyesine kattı. Yeni detayla kullanım çok kolaylaşacak.

Skype’ın yeni özelliği ABD’de kullanıma açıldı

Mobil uygulamalar rekabette geri kalmamak için her gün yeni özellikleri bünyelerine katıyorlar. Microsoft’un sevilen online sesli ve görüntülü görüşme platformu Skype, Spotify eklentisiyle güncellendi. Bu aslında artık dünyanın her yerinde kabul gören Spotify’ın başarısının da bir göstergesi.

Eklenti sayesinde artık şarkı paylaşırken uygulamadan çıkmanıza gerek yok; doğrudan arayüz içerisinde önizleme paylaşma işlemi yapılıyor. Tek yapmanız gereken sohbet ekranında sol altta yer alan “+” simgesine dokunup Spotify’ı seçmek. Ayrıca buradan şarkı, albüm veya sanatçı araması da yapılabiliyor.

Şu anda ABD’de birtakım testlere tabi tutulan yeni eklenti, önümüzdeki günlerde güncelleme olarak tüm dünya çapında kullanıma açılacak. Yani özelliğe erişmek için kısa bir süre daha beklemeniz gerekiyor.

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