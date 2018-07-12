Slow Motion ile zamanı yavaşlat!

Eskiden bir anı yakalamak için çok hızlı olmanız ya da art arda fotoğraf çekmeniz gerekiyordu. Ancak her ne kadar hızlı olsanız ve fotoğraf çekseniz de bu anları yakalama şansınız oldukça zor oluyordu. Şimdi ise hayatımıza yavaş yavaş giren yapay zekanın desteği ile ölümsüzleştirmek istediğimiz anları yakalamak mümkün hale geliyor. Yapay zeka destekli akıllı telefonların slow motion özelliği ile her anı çekerek, zahmetsizce fotoğraf galerinize kaydedebiliyorsunuz.
Bu özelliği en eğlenceli şekilde kullanabileceğiniz akıllı telefonlardan biri ise HUAWEI markasının P20 Pro modeli. Üçlü LEICA kamerası ve sahip olduğu yapay zeka ile akıllı telefon pazarında adından çok söz ettiren bu model, Super Slow Motion özelliği ile de teknoloji severlerin dikkatini çekiyor.
HUAWEI P20 Pro’da bulunan slow/stop motion özelliği tüm anları yakalamanıza imkan sağlıyor. P20 Pro, standart 240 fps’den 4 kat daha yüksek olan ve çıplak gözle görülemeyen detayları yakalayan altı eksenli stabilizasyonu ve 960 fps süper ağır hareketi destekliyor. Ultra Anlık Çekim modundaki bu cihaz, kapalı bir ekrandan bile aşağı ses düğmesine çift tıklayarak sadece 0,3 saniyede bir görüntü yakalayabiliyor.
Eğlencenin En Kısa Anları
Super Slow Motion modu ile zemine sıçrayan su damlacıklarının her anına an ve an şahit olurken, frizbi yakalayan bir köpek veya patlayan bir balon gibi nefes kesen filmleri de anında kaydetme fırsatı sunuyor.
P20 Pro ile profesyonel ve amatör fotoğrafçılar arasındaki uçurum kapanıyor. P20 Pro sahip olduğu yapay zeka ile size ayarları ve diğer parametreleri düşünmeden serbestçe çekim yapabilme şansı veriyor.
Duygularınızı ve hatıralarınızı mükemmel fotoğraflarda yakalamanız için tasarlanan bu ürün ile hareketli anlarınızın ayrıntılarını kolayca kaydedip, eğlencenin kısacık anlarını anında yakalayabiliyorsunuz.
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