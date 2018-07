Slow Motion ile zamanı yavaşlat!

Eskiden bir anı yakalamak için çok hızlı olmanız ya da art arda fotoğraf çekmeniz gerekiyordu. Ancak her ne kadar hızlı olsanız ve fotoğraf çekseniz de bu anları yakalama şansınız oldukça zor oluyordu. Şimdi ise hayatımıza yavaş yavaş giren yapay zekanın desteği ile ölümsüzleştirmek istediğimiz anları yakalamak mümkün hale geliyor. Yapay zeka destekli akıllı telefonların slow motion özelliği ile her anı çekerek, zahmetsizce fotoğraf galerinize kaydedebiliyorsunuz.

Eğlencenin En Kısa Anları

Super Slow Motion modu ile zemine sıçrayan su damlacıklarının her anına an ve an şahit olurken, frizbi yakalayan bir köpek veya patlayan bir balon gibi nefes kesen filmleri de anında kaydetme fırsatı sunuyor.

P20 Pro ile profesyonel ve amatör fotoğrafçılar arasındaki uçurum kapanıyor. P20 Pro sahip olduğu yapay zeka ile size ayarları ve diğer parametreleri düşünmeden serbestçe çekim yapabilme şansı veriyor.

Duygularınızı ve hatıralarınızı mükemmel fotoğraflarda yakalamanız için tasarlanan bu ürün ile hareketli anlarınızın ayrıntılarını kolayca kaydedip, eğlencenin kısacık anlarını anında yakalayabiliyorsunuz.

Slow motion örneklerini seyretmek için buraya tıklayınız