Smart Fortwo geri çağrıldı!

Alman otomotiv devi Daimler AG alt kuruluşlarından Smart, geçtiğimiz günlerde 2008-2009 yılları arasında üretilen 42.800 smart fortwo cabrio ve coupe modelinde büyük bir hata fark etti. Yangına sebebiyet verebilecek bu üretim hatası aracın motor kısmında yer alıyor.
Mini aracın motor bölmesindeki yalıtım paspaslarının hızla deforme olduğu fark edildi. Kısa zamanda bozulan veya gevşeyen bu yalıtım malzemesi egzoz sistemindeki sıcak parçalarla temas ettiğinde aracın motorunda başlayan büyük yangınlara sebep olabilir.
Üretim hatasından etkilenen araçlar Haziran ayı itibariyle ABD’deki Mercedes-Benz bayilerinde onarılacak. Araçlardaki yalıtım paspasları kullanıcılardan hiçbir ücret alınmadan yenileri ile değiştirilecek. 2008-2009 yılları arasında üretilen bu modellerin Avrupa’da ve ülkemizde dağıtılıp dağıtılmadığı konusu ise henüz belli değil.
[Oyunculara özel Asus ROG geliyor
](https://donanimgunlugu.com/oyunculara-ozel-asus-rog-geliyor-168108)
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu, tekrar erkek olmak istiyor
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı
Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum