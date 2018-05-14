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Smart Fortwo geri çağrıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz, ABD’de yaklaşık 43.000 Smart Fortwo aracını geri çağırdı. Smart Fortwo motorlarındaki yalıtım paspasları deforme oluyor!

Smart Fortwo geri çağrıldı!

Alman otomotiv devi Daimler AG alt kuruluşlarından Smart, geçtiğimiz günlerde 2008-2009 yılları arasında üretilen 42.800 smart fortwo cabrio ve coupe modelinde büyük bir hata fark etti. Yangına sebebiyet verebilecek bu üretim hatası aracın  motor kısmında yer alıyor.

Mini aracın motor bölmesindeki yalıtım paspaslarının hızla deforme olduğu fark edildi. Kısa zamanda bozulan veya gevşeyen bu yalıtım malzemesi egzoz sistemindeki sıcak parçalarla temas ettiğinde aracın motorunda başlayan büyük yangınlara sebep olabilir.

Üretim hatasından etkilenen araçlar Haziran ayı itibariyle ABD’deki Mercedes-Benz bayilerinde onarılacak. Araçlardaki yalıtım paspasları kullanıcılardan hiçbir ücret alınmadan yenileri ile değiştirilecek. 2008-2009 yılları arasında üretilen bu modellerin Avrupa’da ve ülkemizde dağıtılıp dağıtılmadığı konusu ise henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
Smart ForTwo mercedes benz ABD

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