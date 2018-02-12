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Snapchat'in eski sürümünü kullanın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.02.2018 16:37 | Son Güncelleme

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, yeni güncellemeler ile birlikte kendini geliştirmeye devam ediyor. Bu güncellemeleri bazı kullanıcılar beğenmeyebiliyor ve uygulamanın eski sürümünü kullanmak istiyor.

Snapchat'in eski sürümünü kullanın!

Snapchat'in eski sürümünü iOS işletim sisteminde kullanmak için öncelikle uygulamayı cihazınızdan silmeniz gerekiyor. Daha sonra ise telefonunuzun Ayarlar bölümünden iTunes ve AppStore sekmesine girip otomatik güncellemeleri kapatmanız lazım. Bu işlemleri yaptıktan sonra Snapchat'i AppStore'dan tekrar telefonunuza indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikden sonra E-mail adresinizi giriyorsunuz ve şifremi unuttum diyorsunuz. Size gönderilen kodu aldıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor.

Yeni şifre ile uygulamaya girdiğinizde karşınza eski sürüm çıkıyor. Bu yapılan işlemin bir dezavantajı bulunuyor. Uygulamanın eski sürümünü kullanmak istiyorsanız artık kapatmamanız lazım. Yoksa uygulama arka planda kapatılırsa, tekrar açtığınızda yeni sürüme kendini güncelliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Snapchat sosyal medya teknoloji

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