Snapchat oyun işine giriyor!

Sosyal ağ platformunda rekabet edebilmek için, Snapchat mobil uygulamalarına bir oyun platformu eklemeyi planlıyor. Bugün gelen iddialar; şirketin AR oyunları gibi etkileşimli içerik sunma fikriyle kendini geliştirdikten sonra şimdi de gerçek anlamda bir oyun yapacağı yönünde.

Görünüşe göre; Snapchat şimdiden yeni oyun platformu için oyunlar yaratacak bir yayıncıyla bir araya geldi. Ancak bu yayıncının kimliği şimdilik gizli tutuluyor. Ancak, Snapchat‘e yakın olan bir kişi, bunun şirketin büyük bir yatırımdan ziyade daha çok bir deney olduğunu söylüyor.

Snapchat, yeni oyunların eklenmesi ile Snapchat’in uygulanmasının da daha fazla kullanılacağını ön görüyor. Bu sayede Snapchat gelirlerini arttırabilecek. Facebook da bu tip bir girişime Messenger ile giriş yapmıştı. Rakibine göre daha fazla kullanıcıya sahip olan Facebook bile bu hamlesi ile başarılı olamamıştı.

Yaptığı tasarım değişikliği ile tepki çeken ve elindeki kullanıcıları da kaçıran Snapchat, yeni oyun hamlesi ile pek başarılı olamayacak gibi görünüyor. Bakalım Snapchat eski günlerine dönebilecek mi?

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