Snapchat’ten geri adım!

Yeni tasarımı ile de kendi kendine kullanıcı kaybetmeyi başaran Snapchat‘in, eski tasarıma dönülmesi için 1.2 milyon imza toplanmıştı. Firmanın CEO‘su attıkları adımdan asla geri adım atmayacaklarını yeni tasarımın kalıcı olacağını belirtmişti.

Darbe üzerine darbe alan firma, bu kötü gidişatın önüne geçmek için bugün geri adım attı. Firma, kademe kademe olarak uygulamanın eski tasarımını andıran bir görünüme kavuşacağını açıkladı.

Yenilenen yeni tasarımda; Snap’ler ve Sohbet bölümü tekrar eskisi gibi kronolojik sırada diziliyor. Ayrıca Hikayeler bölümü arkadaşlar bölümün sağ tarafında yeniden geri taşında. Uygulamayı açtığınızda her zamanki gibi kamera otomatik olarak açılıyor. Ekranı sağa kaydırarak artık arkadaşlarınızın Snap’lerini eskisi gibi görebileceksiniz.

Firma ayrıca bir Abonelik özet akışı ekledi. Böylece popüler içerik oluşturucuların ve yayıncıların Hikayeleri için daha kolay arama yapabilirsiniz.

Bu yenilenen yeni tasarım, iOS ve Android kullanıcılarına kademe kademe sunulacak. Bakalım Snapchat geri hamlesi ile kaybettiği kullanıcıları geri kazanabilecek mi?

God of War fotoğraf modu ile güldürdü!



