Snapdragon 850 bilgisayarları coşturacak

Mobil cihazlar için işlemciler tasarlayan Qualcomm, yavaş yavaş bilgisayar dünyasına doğru bir geçiş yapıyor. Firma Windows 10 yüklü bilgisayarlarda kullanmak üzere geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 850'yi resmi olarak tanıttı.

Yeni işlemcinin en önemli özelliği telefonlarda olduğu gibi hücresel veri yani LTE desteği sunması. Microsoft ile anlaşma yapan Qualcoom bu yeni işlemciyi Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlarda kullanacak. Ayrıca Samsung ile de anlaşan firma Geney Koreli teknoloji devinin geliştirdiği bilgisayarlarda bu işlemcinin kullanılmasını sağlayacak.

Snapdragon 850 işlemcisi ve özellikleri

Qualcomm, Snapdragon 850 ile mobil veri bağlantı hızını 1.2 gigabite çıkardığını açıkladı. Pil ömrü olarak ise 25 saate varan bir performanstan söz ediliyor. Qualcomm'un daha önce yine bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon 835 işlemcisinde pil ömrü yaklaşık 20 saat idi. Ancak daha önce geliştirdiği bu işlemciler yeteri kadar performans sunamadığı için yaygınlaşamamıştı.

Tayvan’dan düzenlenen Computex 2018 teknoloji fuarında tanıtılan yeni işlemci ile birçok üretici ağırlıklı olarak 2in1 yani hem tablet hem bilgisayar kategorisinde cihazlar geliştirecek. Yeni işlemcinin frekans hızı 2.96 GHz değerine kadar çıkabilecek. 10 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 850, Windows 10 için özel olarak geliştirdiği için daha sabit ve kararlı çalışabiliyor.

Şimdilik piyasada bu işlemciyi kullanan bilgisayar bulunmasa da Ağustos ayında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan İFA fuarında bu teknolojiyi kullanan yeni modellerin tanıtılması bekleniyor.

Oualcomm, Snapdragon 850 işlemcisini duyurdu

