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Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

WhatsApp, test sürecinde olan bir özelliğini daha uygulamasına ekledi. Birçok kişinin beklediği açıklama özelliği WhatsApp’ın İOS ve Android sürümlerine geldi.

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

WhatsApp, uygulamasının arkasında duran ve onu durmadan güncelleyen bir şirket. Hatta güncelleme deneyimleri için uygulamasının beta sürümlerini de WhatsApp beta adıyla yayınlıyor. Böylece hem birçok özelliğin erken deneyimlenmesi sağlanırken hem de WhatsApp’ın kararlı sürümünde oluşabilecek hataların önüne geçiliyor. Yine bu amaç ile çıkarılmış son WhatsApp beta güncellemesine eklenen bir özellik birçok kişinin dikkatini çekmişti. Bu özellik sayesinde grup sohbetlerine açıklama eklemek mümkün oluyordu. O özellik sonunda WhatsApp’ın İOS ve Android sürümlerine geldi.

WHATSAPP GRUPLARINDA AÇIKLAMA DEVRİ

WhatsApp’ın İOS ve Android için yayınlanan son güncellemesiyle gelen grup açıklamaları özelliği sayesinde grup yöneticileri, grubun eğer varsa kurallarını ya da kısa cümleler ile açıklamasını grup bilgilerine ekleyebilecek. Böylece grupta bulunan kullanıcılar ya da gruba yeni katılan kullanıcılar grup hakkında hızlıca bilgi alabilecek.

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WHATSAPP’IN SON GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Yeni grup açıklamaları özelliği, İOS ve Android için yayınlanan WhatsApp güncellemesi ile kullanılabilir durumda. Eğer grup açıklamalar özelliğini halihazırda ekli olduğunuz gruplara uygulamak istiyorsanız, İOS için App Store’a, Android için Google Play mağazasına giderek WhatsApp uygulamanızı güncelleyebilirsiniz. İyi mesajlaşmalar!

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