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Sony Digital Paper Tabletini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2018 08:44 | Son Güncelleme

Sony, dijital dosya oluşturma ortamını size sunan A4 kağıt büyüklüğünde ekranına sahip DPT-RP1 Digital Paper tabletinin şimdide mini versiyonu olan A5 kağıt büyüklüğündeki DPT-CP1 Digital Paper tabletini tanıttı.

Sony Digital Paper Tabletini tanıttı

E-ink ekrana sabip DPT-CP1 tablet ile .pdf ve daha birçok farklı formatta dosya oluşturup Android, iOS, Windows ve Mac ortamıyla kullanıcıları paylaşabilir, e-kitap okuyabilir ayrıca metal tasarıma sahip kalemiyle elektronik mürekkep diye anılan çizgileri e-ink ekranında oluşturup resim dahi çizebilirsiniz.

Sony, ağırlığı yarım kilo olan, 5.9mm genişliğindeki tabletinin tek bir şarj ile bir ay çalışabileceğini iddia ediyor. Fiyatı $600 olması beklenen DPT-CP1 tablet,  kendinden bir boy büyük olan DPT-RP1 tablet ile arasında sadece $100 fiyat farkı olmuş olacak. DPT-CP1 tablet için Haziran ayında satışa çıkması bekleniyor.

Peki, DPT-CP1 Digital Paper tabletine ait özellikler nelerdir?

  • 10.3 inch ekran,
  • 1404×1872 224 dpi ekran çözünürlüğü,
  • 16 bit grayscale renk kapasitesi ve
  • 16 GB dahili hafıza

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Sony digital paper sony tablet

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