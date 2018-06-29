Sony Mobile Türkiye açıklama yaptı

Sosyal medyada teknoloji firmalarıyla ilgili sızıntı bilgiler paylaşmasıyla bilinen Evan Blass tarafından dün ortaya atılan iddiaya göre Sony Mobile, aralarında Türkiye'ninde bulunduğu ülkelerde faaliyetlerine ekim ayı itibariyle son verecek. Bugüne kadar birçok bilgiyi önceden vermesiyle tanınan Evan Blass'ın verdiği bu bilgi Türk kamuoyunda ciddi bir ilgi gördü. Birçok site ve yayının değerlendiği bu haber gündeme oturdu.

Konuyla ilgili olarak Digital Age dergisine açıklama yapan Sony Mobile Türkiye, her türlü seçeneğin değerlendirildiğinin altını çizdi. İşte Sony Mobile Ortadoğu-Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim Bölümü'nün iddiaya verdiği yanıt:

“Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelmekte olan tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli şekilde takip ediyor ve Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilitesini gözden geçiriyoruz”

Yapılan açıklama böyle bir iddia yok demiyor ama kabul de etmiyor. Bu açıklamaya göre her türlü seçeneğin değerlendirildiği görülüyor ve muhtemelen ekim ayından itibaren Sony Mobile Türkiye faaliyetlerine son verecek. En azından bizim yorumumuz bu yönde.

Kaynak: Teknolojioku

