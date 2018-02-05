Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek

Güncelleme denince Android telefon üreticilerinin ağzından laf almak zor. Zira yıllardır işin içinde olan firmalar, üst üste çıkan Android sürümlerinin, ağır eleştiri sebebi olan güncellemelerin ve aksiliklerin farkındalar. Buradaki en büyük sorun, onlarca model bulunması ve hemen her kullanıcının güncelleme beklentisi içinde olması. Firmalara çalışma şansı da son anda verildiğinden amiral gemisi telefonların bile yeni sürümü alması aylar sürüyor, hatta üzerine yeni bir Android sürümü bile çıkmış olabiliyor.
Apple’ın bu konuda kolayca konuşmasını anlayabiliriz, zira iOS, üreticinin kendi platformu ve kısıtlı sayıda model mevcut. Dahası, güncelleme üzerinde çalışmak için lansman öncesi çok süresi var. Buna karşın Android cephesinde Nexus ve Pixel programları dışında bu kadar net bir konuşmayı daha önce duymamıştık; Sony yeni politikasıyla üst seviye telefonlarına 2 yıl güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Orta seviyede ise donanım “yeterli” gelebilecekse 2 yıllık destek sunulacak. Aksi halde destek devam etmeyecek. Yapılan net açıklama, fazlasıyla cesur ve etkileyici.
Güncellemelerin devam edeceğini bilmek kullanıcıları memnun edecektir.
Öte yandan yeni politikayla beraber, Meltdown ve Spectre ismindeki iki güvenlik açığının giderileceği yamayı alacak cihazlar da açıklandı. İşte o cihazlar:
Xperia XA1
Xperia XA1 Ultra
Xperia L1
Xperia XA1 Plus
Xperia XA2
Xperia XA2 Ultra
Xperia L2
Xperia X Performance
Xperia X
Xperia X Compact
Xperia XZ
Xperia XZ Premium
Xperia XZs
Xperia XZ1
Xperia XZ1 Compact
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