Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek

Güncelleme denince Android telefon üreticilerinin ağzından laf almak zor. Zira yıllardır işin içinde olan firmalar, üst üste çıkan Android sürümlerinin, ağır eleştiri sebebi olan güncellemelerin ve aksiliklerin farkındalar. Buradaki en büyük sorun, onlarca model bulunması ve hemen her kullanıcının güncelleme beklentisi içinde olması. Firmalara çalışma şansı da son anda verildiğinden amiral gemisi telefonların bile yeni sürümü alması aylar sürüyor, hatta üzerine yeni bir Android sürümü bile çıkmış olabiliyor.

Apple’ın bu konuda kolayca konuşmasını anlayabiliriz, zira iOS, üreticinin kendi platformu ve kısıtlı sayıda model mevcut. Dahası, güncelleme üzerinde çalışmak için lansman öncesi çok süresi var. Buna karşın Android cephesinde Nexus ve Pixel programları dışında bu kadar net bir konuşmayı daha önce duymamıştık; Sony yeni politikasıyla üst seviye telefonlarına 2 yıl güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Orta seviyede ise donanım “yeterli” gelebilecekse 2 yıllık destek sunulacak. Aksi halde destek devam etmeyecek. Yapılan net açıklama, fazlasıyla cesur ve etkileyici.