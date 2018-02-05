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Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 17:04 | Son Güncelleme

Android kullanıcıları için büyük bir sorun teşkil eden güncelleme konusuna Sony açıklık kazandırdı. İşte Sony telefonlarının güncelleme desteği alacağı süre.

Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek

Güncelleme denince Android telefon üreticilerinin ağzından laf almak zor. Zira yıllardır işin içinde olan firmalar, üst üste çıkan Android sürümlerinin, ağır eleştiri sebebi olan güncellemelerin ve aksiliklerin farkındalar. Buradaki en büyük sorun, onlarca model bulunması ve hemen her kullanıcının güncelleme beklentisi içinde olması. Firmalara çalışma şansı da son anda verildiğinden amiral gemisi telefonların bile yeni sürümü alması aylar sürüyor, hatta üzerine yeni bir Android sürümü bile çıkmış olabiliyor.

Apple’ın bu konuda kolayca konuşmasını anlayabiliriz, zira iOS, üreticinin kendi platformu ve kısıtlı sayıda model mevcut. Dahası, güncelleme üzerinde çalışmak için lansman öncesi çok süresi var. Buna karşın Android cephesinde Nexus ve Pixel programları dışında bu kadar net bir konuşmayı daha önce duymamıştık; Sony yeni politikasıyla üst seviye telefonlarına 2 yıl güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Orta seviyede ise donanım “yeterli” gelebilecekse 2 yıllık destek sunulacak. Aksi halde destek devam etmeyecek. Yapılan net açıklama, fazlasıyla cesur ve etkileyici.

Güncellemelerin devam edeceğini bilmek kullanıcıları memnun edecektir.

Öte yandan yeni politikayla beraber, Meltdown ve Spectre ismindeki iki güvenlik açığının giderileceği yamayı alacak cihazlar da açıklandı. İşte o cihazlar:

Xperia XA1
Xperia XA1 Ultra
Xperia L1
Xperia XA1 Plus
Xperia XA2
Xperia XA2 Ultra
Xperia L2
Xperia X Performance
Xperia X
Xperia X Compact
Xperia XZ
Xperia XZ Premium
Xperia XZs
Xperia XZ1
Xperia XZ1 Compact

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Anahtar Kelimeler:
Sony teknoloji

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