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Sony Türkiye’deki ofislerini kapatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2018 08:16 | Son Güncelleme

Sony Türkiye’den çekiliyor iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sızıntı devi @evleaks, Sony’nin Türkiye’deki mobil bölümünü kapatacağını söylüyor. Peki, Sony Türkiye’deki satışlarına devam edecek mi?

Sony Türkiye’deki ofislerini kapatıyor!

Mobil sektörde son yıllarda dişe dokunur bir başarı elde edemeyen Sony’nin, telefon sektöründen çok yakında komple çıkacağı gündeme gelmişti. Firma tarafından yalanlanmayan bu iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Telefon sızıntıları ile bilinen sızıntı devi @evleaks, Sony Türkiye‘nin mobil bölümünü kapatacağını açıkladı.
Evan Blass (@evlekas) Twitter hesabından; “Orta Doğu, Türkiye ve Afrika‘daki Sony Mobile hayranları için kötü haber: Şirketin Ekim ayında bölgedeki operasyonlarını ve ofislerini kapatacağını duydum.” açıklamasını yaptı.

Sony’nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika‘daki telefon satışlarını göz önünde bulundurursak, bu iddianın doğruluk payının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de pek talep görmeyen Xperia modelleri neredeyse hiç satmıyor diyebiliriz.

Sony’nin bu kararı almasında en büyük faktörün, Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ile ülkemizde faliyet göstermesi olabilir. Şimdilik Sony cephesinden resmi bir açıklama gelmediğini ancak bu iddiaları da red etmediklerini belirtelim.

Son olarak Sony’nin sadece Türkiye‘deki mobil cihazlarından sorumlu olan ofislerini kapatacağını, bunun haricinde PlayStation faliyetlerini yine aktif olarak devam ettireceğini belirtelim.

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Sony evan blass

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