Sony Türkiye’deki ofislerini kapatıyor!

Mobil sektörde son yıllarda dişe dokunur bir başarı elde edemeyen Sony’nin, telefon sektöründen çok yakında komple çıkacağı gündeme gelmişti. Firma tarafından yalanlanmayan bu iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Telefon sızıntıları ile bilinen sızıntı devi @evleaks, Sony Türkiye‘nin mobil bölümünü kapatacağını açıkladı.
Evan Blass (@evlekas) Twitter hesabından; “Orta Doğu, Türkiye ve Afrika‘daki Sony Mobile hayranları için kötü haber: Şirketin Ekim ayında bölgedeki operasyonlarını ve ofislerini kapatacağını duydum.” açıklamasını yaptı.
Sony’nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika‘daki telefon satışlarını göz önünde bulundurursak, bu iddianın doğruluk payının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de pek talep görmeyen Xperia modelleri neredeyse hiç satmıyor diyebiliriz.
Sony’nin bu kararı almasında en büyük faktörün, Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ile ülkemizde faliyet göstermesi olabilir. Şimdilik Sony cephesinden resmi bir açıklama gelmediğini ancak bu iddiaları da red etmediklerini belirtelim.
Son olarak Sony’nin sadece Türkiye‘deki mobil cihazlarından sorumlu olan ofislerini kapatacağını, bunun haricinde PlayStation faliyetlerini yine aktif olarak devam ettireceğini belirtelim.
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