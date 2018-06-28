Sony Türkiye'den çekiliyor mu?

Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan "sızıntı uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulundu. Ama bu kez iddia bir cihaza ait değil ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor.

Yukarıdaki tweet'te de görebileceğiniz gibi Blass, Sony Mobile'ın bazı bölgelerdeki operasyonlarını sonlandıracağını söylüyor. İddiaya göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki ofisler, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak. Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.

SONY'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Sony, henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmış değil.

