Sony Xperia XA2 Ultra beklenenin altında kaldı

En büyük akıllı telefon sensörü üreticilerinden Sony, şubat ayında duyurduğu XA2 Ultra ile iddialı bir giriş yapmıştı. 23 MP’lik 1/2.3″ sensörü ile teknik olarak fazlasıyla iyi gözüken cihazın kamerası, DxO Mark’tan ancak 75 puan alabildi. Puan, 2018 model Galaxy A8‘in hemen altında konumlanıyor.

Detaylı raporda telefonun iyi pozlama yapması, dolgu flaşı ve az gürültü oluşturmasından övgüyle bahsedildi. Ancak netlik seviyesi, monoton gürültü ve sınırlı dinamik aralık eleştiri konusu oldu.

Cihazın video puanı ise 74’te kaldı. Renk ve kontrast bu puanı yükselten ögeler arasında yer alırken doku, 32 ile en zayıf nokta oldu.

Telefon için genel olarak beklentilerin altında kaldı diyebiliriz. Zira hem teknik detaylar, hem de Sony’nin iddiaları doğrultusunda kamera yönünden oldukça güçlü bir telefon beklentisi bulunuyordu.

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