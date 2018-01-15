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Sony Xperia XA2’ye yakından bakıyoruz

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 15.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Sony’nin CES 2018’teki yeni ürünlerinden bir tanesi de Sony Xperia XA2 idi. Ağabeyi XA2 Ultra’ya kıyasla daha ufak boyutlarda ve tek elde kullanımı daha kolay olan bir ürün.

Sony Xperia XA2’ye yakından bakıyoruz

Sony Xperia XA2’nin tasarımına baktığımızda, metal malzemelerin yoğunlukta olduğunu ve yanlardan yumuşatılmış hatlarıyla avuçta tutuşunun kolay olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun 5.2 inç değerde FHD IPS LCD ekranı var ve dokunuşlara verdiği tepkiler başarılı. Snapdragon 630 çipsetine sahip olan telefon, orta seviyede en performanslı çözümlerden bir tanesi olabilir.

Cihazın arka tarafına baktığımızda, parmak izi okuyucu sensör ve 4K çekim de dahil birçok çekim modu bulunduran 23MP değerdeki ana kamerayı görüyoruz. Bu arada, ön tarafta da geniş açılı çekim özellikli 8MP selfie kamera bulunuyor.

Çıkarılamaz 3300mAh pile sahip olan telefon, Android 8.0 işletim sistemi ve birçok farklı renk seçeneğiyle birlikte şubat ayından itibaren raflarda yerini alacak.

Ön inceleme videosu için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Sony Xperia XA2

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