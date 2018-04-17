Sony Xperia XZ2 Premium sessiz sedasız tanıtıldı! Sony Xperia XZ2 Premium'un özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia ailesinin en güncel akıllı telefonu Sony Xperia XZ2, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Tanıtıldıktan sonra ağırlığı ve kalınlığı ile büyük eleştiri alan Xperia XZ2'ye dün yapılan duyuru ile bir kardeş daha eklendi. Kongreden beri sessizliğini koruyan Sony, sessizliğini hiç bozmadan Sony Xperia XZ Premium'un yeni modeli Sony Xperia XZ2 Premium'u tanıttı.

SONY XPERİA XZ2 PREMİUM ÖZELLİKLERİ



Sony Xperia XZ2 Premium'un teknik özellikleri Sony Xperia XZ2'den farklı değil. Hatta fazlası var. Beklendiği gibi Qualcomm Snapdragon 845 işlemciye ve 6GB RAM'e sahip olan akıllı telefonun en önemli unsuru 4K HDR desteğiyle gelen ekranı. 5.8 inç büyüklüğündeki ekran sayesinde 4K HDR çözünürlükte videolar izlemek mümkün. Bu 4K ekran tahmin edeceğiniz üzere yoğun bir pil kullanımının işareti. Buna istinaden Sony, Xperia XZ2 Premium'a 3.540 mAh gücünde bir batarya koymuş. Bu batarya günü kurtaracaktır diyelim ve gelelim telefonun en can alıcı kısmına.

SONY XPERİA XZ2 PREMIUM KAMERA ÖZELLİKLERİ