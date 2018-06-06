HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sony Xperia XZ2 Premium uzak memleketlerde ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Sony’nin sessiz sedasız bir şekilde Nisan ayında tanıttığı Sony Xperia XZ2 Premium sonunda yüzünü gösterdi. Xperia XZ2 Premium Çin’in sertifika kurumu TENAA’da resmi Xperia XZ2 Premium görselleriyle ortaya çıktı.

Sony Xperia XZ2 Premium uzak memleketlerde ortaya çıktı!

Sony, Sony Xperia XZ2 Premium’u geçtiğimiz Nisan ayında, hiçbir etkinlik yapmadan sadece sitesinde yayınlayarak duyurmuştu. Nedendir bilinmez sessiz bir şekilde tanıtımı gerçekleştirilen Xperia XZ2 Premium tüm ihtişamıyla TENAA kayıtlarında görüldü.

SONY XPERİA XZ2 PREMİUM TENAA’DA ORTAYA ÇIKTI

TENAA’da çıkan bilgilere göre Sony Xperia XZ2 Premium, sadece batarya bilgisi hariç Sony’nin duyurduğu gibi bir teknik özellikler tablosuna sahip olacak. Sadece batarya bilgisi hariç diyoruz zira TENAA’da çıkan bilgilerde Sony Xperia XZ2 Premium’un 3400 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğu yazıyor. Sony’nin açıkladığı bilgilere göre ise Sony Xperia XZ2 Premium’da 3540 mAh değerinde bir batarya var. Umarız bu durum ufak bir hatadan ibarettir.

Sıcak_Haber_Gündem_Flaş_Gelişme-5

SONY XPERİA XZ2 PREMİUM ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia XZ2 Premium’da 4K çözünürlüğe sahip 5.8 inçlik bir ekran bulunuyor. Sony’nin ekran teknolojileri ile desteklenen bu ekrana, Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi güç veriyor. Arkasında çift kamera düzeni bulunan Sony Xperia XZ2 Premium’un bir kamerası 19 MP çözünürlüğünde (f/1.8) iken; ikincil kamerası 12 MP çözünürlüğünde. (f/1.6) Ön tarafında ise 13 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunan Sony Xperia XZ2 Premium’da 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun TENAA’da ortaya çıkmasıyla birlikte yakın bir zamanda satış bilgilerinin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Apple İOS 12 ile bu uygulamaları ‘öldürdü!’Apple İOS 12 ile bu uygulamaları ‘öldürdü!’
MacOS Mojave 10.14’te Facebook ve Twitter olmayacak!MacOS Mojave 10.14’te Facebook ve Twitter olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony Sony Xperia XZ2 Premium TENAA

En Çok Okunan Haberler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir zamanlar bir gün 24 saat sürmüyormuş

Bir zamanlar bir gün 24 saat sürmüyormuş

Apple İOS 12 ile bu uygulamaları ‘öldürdü!’

Apple İOS 12 ile bu uygulamaları ‘öldürdü!’

MacOS Mojave 10.14’te Facebook ve Twitter olmayacak!

MacOS Mojave 10.14’te Facebook ve Twitter olmayacak!

Bir bu eksikti: Instagram YouTube’a dönüşüyor!

Bir bu eksikti: Instagram YouTube’a dönüşüyor!

Şaka gibi: Lenovo Z5’in çerçeveleri göründüğü gibi değilmiş!

Şaka gibi: Lenovo Z5’in çerçeveleri göründüğü gibi değilmiş!

Xiaomi Mi 8’in dillere destan Türkiye fiyatı açıklandı!

Xiaomi Mi 8’in dillere destan Türkiye fiyatı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.