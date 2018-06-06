Sony Xperia XZ2 Premium uzak memleketlerde ortaya çıktı!

Sony, Sony Xperia XZ2 Premium’u geçtiğimiz Nisan ayında, hiçbir etkinlik yapmadan sadece sitesinde yayınlayarak duyurmuştu. Nedendir bilinmez sessiz bir şekilde tanıtımı gerçekleştirilen Xperia XZ2 Premium tüm ihtişamıyla TENAA kayıtlarında görüldü.

SONY XPERİA XZ2 PREMİUM TENAA’DA ORTAYA ÇIKTI



TENAA’da çıkan bilgilere göre Sony Xperia XZ2 Premium, sadece batarya bilgisi hariç Sony’nin duyurduğu gibi bir teknik özellikler tablosuna sahip olacak. Sadece batarya bilgisi hariç diyoruz zira TENAA’da çıkan bilgilerde Sony Xperia XZ2 Premium’un 3400 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğu yazıyor. Sony’nin açıkladığı bilgilere göre ise Sony Xperia XZ2 Premium’da 3540 mAh değerinde bir batarya var. Umarız bu durum ufak bir hatadan ibarettir.

SONY XPERİA XZ2 PREMİUM ÖZELLİKLERİ



Sony Xperia XZ2 Premium’da 4K çözünürlüğe sahip 5.8 inçlik bir ekran bulunuyor. Sony’nin ekran teknolojileri ile desteklenen bu ekrana, Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi güç veriyor. Arkasında çift kamera düzeni bulunan Sony Xperia XZ2 Premium’un bir kamerası 19 MP çözünürlüğünde (f/1.8) iken; ikincil kamerası 12 MP çözünürlüğünde. (f/1.6) Ön tarafında ise 13 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunan Sony Xperia XZ2 Premium’da 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun TENAA’da ortaya çıkmasıyla birlikte yakın bir zamanda satış bilgilerinin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

