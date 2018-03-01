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Sony Xperia XZ2’ye büyük tepki var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

MWC 2018’de boy gösteren firmalardan olan Sony, yeni üst seviye modelleri Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact’ı görücüye çıkardı. Bizim de ilk bakış videolarını hazırladığımız ürünler, özellikle tasarım konusunda “şu an için” sınıfta kalmışa benziyor.

Sony Xperia XZ2’ye büyük tepki var

Bildiğiniz gibi Sony uzun süredir OmniBalance tasarım dilini tercih ediyordu. Neredeyse çerçevesiz tasarım faktörü giderek yaygınlaşırken Sony’nin hala kalın çerçeveli telefonlarla boy göstermesi teknoloji severleri üzüyordu. İşte MWC 2018 itibarıyla Sony’den nispeten daha ince çerçeveli ürünler görebildik: Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact. Fakat bu kez de bir şeyler yanlış gibi. Öyle ki, sosyal medya platformlarında yüzlerce Sony kullanıcısından firmaya tepkiler yağıyor. Firmanın resmi Facebook sayfasından resmi YouTube kanalına kadar bu yorumlara tanıklık etmek mümkün.
Genel itibarıyla kullanıcıların yeni tasarım dilini beğenmediğini, tasarımın genellikle HTC telefonları andırdığını, 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılmaması gerektiğini ve hatta eski tasarımın dahi bu yeni tasarımdan daha iyi olduğunu dile getirenler hiç az değil. Hatta, bu yeni tasarım dilini ortaya çıkaran ekibin Sony’den kovulması dahi önerilmiş.

İşte bazı dikkat çekici eleştiriler:

“Eski tasarım dili bile daha güzeldi”
“Bu yeni tasarım dilinden sorumlu olan herkes kovulmalı”
“Çin üretimi ucuz telefonlara benziyor”
“Sony tasarım konusunda en az 2 yıl geriden geliyor”
“Günün birinde Sony de çerçevesiz tasarıma geçecek, ama o zaman kimsenin umurunda olmayacak”
“Eğer 3.5mm kulaklık girişi yoksa, bu telefonu almak da yok”
Peki siz ne dersiniz? Yeni Sony telefonların tasarımlarını beğendiniz mi?

Xperia XZ2 Compact fiyatı beklenenin altında!

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Anahtar Kelimeler:
Sony Xperia XZ2 akıllı telefon teknoloji

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