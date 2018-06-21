Sony Xperia XZ3, GFXBench performans testinde görüldü

Bildiğiniz gibi Sony çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonunu resmen tanıtacak. Sony Xperia XZ3 adını taşıyacağı söylenen bu yeni telefon daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkmıştı. Bu sızıntılar sayesinde telefonun özellikleri hakkında ilk detaylar da belli olmuştu. Bugün bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Sony’nin yeni amiral gemisi GFXBench performans testinden geçerken görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri ile ilgili neredeyse tüm detaylar netlik kazandı.

Snapdragon 845 yonga setiyle çalışan Xperia XZ3’ün teknik özellikleri arasında 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve Adreno 630 GPU yer alıyor. Xperia XZ3’te 19 + 12 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

GFXBench’te yer alan bilgiler telefonun QHD+ çözünürlükte 5.9 inç ekrana sahip olacağını gösteriyor. Daha önce gelen sızıntılarda ekranın 2160 x 1080 çözünürlükte olacağı söyleniyordu. Ancak GFXBench ekranın 1440 x 2880 (QHD+) çözünürlükte olacağını gösteriyor.

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