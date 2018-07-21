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Sony, XZ3’ü tanıtılabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2018 07:30 | Son Güncelleme

Mobil Dünya Kongresi ile beraber mobil pazar için en önemli fuarlardan olan IFA, bu yıl ağustos sonunda Berlin’de düzenlenecek. 30 Ağustos‘ta başlayacak olan etkinlikte Sony de alışageldiğimiz şekilde yer alacak.

Sony, XZ3’ü tanıtılabilir!

Sony’nin amiral gemisi XZ3 ailesini tanıtabileceği etkinlik ise 30 Ağustos Türkiye saatine göre 15’te düzenlenecek. Japon şirket etkinliğin davetiyelerini ulaştırmış durumda.

Güncel amiral gemisi XZ2 serisi hatırlayacağınız üzere MWC’de tanıtılmıştı. Japon şirketin ise bu sene iki kez tepe modelleriyle sahne alacağı düşünülüyor. Dolayısıyla yeni nesil için IFA iyi bir zamanlama olabilir.

Daha önce birkaç kez H8416 ve H8616 model numaralarıyla basında adını duyuran üst düzey modelleri; 4 kamera ve Android P ile görmüştük. Bunlar dışında çarpıcı bir değişim gözükmüyor. Tasarım konusunda da çok büyük yenilikler sunmayı düşünmüyor gibi gözüken şirketin, yarım yıl içerisinde ne gibi geliştirmeler yaptığı ve kullanıcıları nasıl etkileyeceği merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
ifa Sony

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