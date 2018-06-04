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Sosyal medya kullananlara vergi geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

Uganda'da WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan vatandaşlar devlete vergi verecek.

Sosyal medya kullananlara vergi geldi!

Uganda'da sosyal medya kullanıcılarının vergi vermesini içeren tartışmalı yasayı onayladı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Parlamentodan geçen yasaya göre ülkede WhatsApp,Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin günlük 5 cent vergi ödemeleri zorunlu kılındı.

Yasaya karşı çıkan genç milletvekilleri yeni uygulamanın çifte vergilendirme olduğunu öne sürerek, bundan en çok etkilenecek olanın günlük 1 dolar bile kazanamayan fakir halk olacağını ifade etti. Yeni yasa 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu ücretlendirme ülke genelinden nasıl elde edilecek orası henüz bilinmiyor.

Konu hakkında Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, geçen yıl mart ayında yaptığı konuşmada sosyal medyanın dedikoduyu teşvik ettiğini öne sürerek bunun engellenmesi için sosyal medya kullanımına vergilendirme getirileceğinden bahsetmişti. Bu konuşma halk tarafından ne kadar tepki ile karşılansada Museveni, bu karardan geri dönmeyeceğini bildirdi.

Kararın insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağına dikkati çeken eleştirmenler, ülkede 2016 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında sosyal medya platformlarına erişimin kapatıldığını hatırlattı. Sosyal medya kullanıcılarına getirilen yeni vergilendirme kararından ülkede 20 milyonun üzerindeki cep telefonu abonesinin etkilenmesi bekleniyor.

Sosyal medya hesaplarını kullananlar vergi ödeyecek!

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Uganda Whatsapp Twitter Facebook

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