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SpaceX erteleme üzerine erteleme yapıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

NASA'dan yapılan açıklamaya göre SpaceX'in ve Boeing'in uzaya taşımacılık projesi ertelendi.

SpaceX erteleme üzerine erteleme yapıyor!

NASA, astronotlarını daha güvenli bir şekilde uzaya göndermek için SpaceX ve Boeing şirketleri ile ortaklaşa bir proje üzerinde çalışmaktalar. Ancak NASA'dan yapılan açıklamaya göre bu proje şimdilik askıya alınmış durumda. SpaceX'in ve Boeing'in projesi en geç 2019'da tekrardan yapıma başlanacak.

Bu durum şimdiden birçok insanın iki firma konusunda başarısız olduğunu düşündürmeye itmekte. SpaceX'in Dragon kapsülü ve Boeing'in Starliner isimli uzay aracı projeleri, NASA'nın astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıması için en önemli iki proje.

Anlaşılan NASA bu teknolojiyi yeterli bulmamış olacakki projenin tekrardan ele geçirilmesi gerektiğini savunmuş.

NASA, yaptığı açıklama ile “Boeing ve SpaceX, mürettebat taşıma sistemlerini geliştirmek için ilerleme kaydetmeye devam ediyor, ancak her iki yüklenici de projelerini 2019'un başına kadar erteledi.“ sözleriyle açıkladı.

Her ne kadar pek çok anlamda bu kötü bir gelişme olsa da gelecekte daha güvenli ve hızlı bir ulaşım seçeneği yaratacaksa, bu projelerin ertelenmesi olumlu bir karar olarak görülebilir. Bakalım Boeing ve SpaceX gerçekten de bu projeleri altından kalkabilecek mi göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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