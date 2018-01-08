Spectre ve Meltdown güvenlik açıklarına güncelleme çıktı

Intel, AMD ve ARM işlemcilerini etkilediği belirtilen ve 3 Ocak 2018 tarihi itibarıyla dünya gündeminde yerini alan Spectre ve Meltdown açıkları, modern işlemcilerin performansını artırmak için tasarlanmış optimizasyon tekniklerinin yan etkisi olarak öne çıktı.

Google’ın araştırma bölümü Project Zero’ya göre, bu açıklar, mobil cihazlar ve bulut ağları da dahil olmak üzere dünya bilgisayarlarının çoğundaki mikroişlemcileri etkiliyor ve bilgisayarın belleğinin içeriğine erişmesine izin verebiliyor.

Bu güvenlik açıklarını gidermek için Microsoft, hemen bir acil durum yaması yayınladı.

ESET bu açıklara karşı korumaya yardımcı olur

ESET, Microsoft’un acil durum yamalarıyla tam uyumluluk sağlayan ilk anitivirüs üreticilerinden biri oldu. ESET, 4 Ocak 2018 tarihi itibarıyla tüm bireysel ve kurumsal kullanıcıları için, antivirüs ve casus yazılım önleme tarayıcı modülü 1533.3’i yayınladı. Bu yamaların yüklenmesine izin vermek için en son ESET ürün güncelleştirmelerinin takip edilmesi, gerekiyorsa, indirilmesi öneriliyor. ESET ayrıca 16685 nolu güncellemeyi yayınlayarak, söz konusu açıklardan oluşabilecek potansiyel tehditlere karşı kullanıcılarını korumaya aldı.