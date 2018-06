21 Jump Street ve The LEGO Movie gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Millerikilisinin yapımcılığını üstlendiği Spider-Man: Into the Spider-Verse, izleyicileri çizgi roman dünyasının içine çekmeyi vadeden benzersiz animasyon stili ile oldukça iddialı geliyor.

Miles Morales'i Shameik Moore'un seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Jake Johnson, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali ve Lily Tomlin gibi ünlü isimler yer alıyor.

Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.

Spider-Man filminden yeni fragman geldi!