Spider-Man filminden yeni fragman geldi!

Çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren karakterlerden Miles Morales'in maceralarını anlatacak animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.
Marvel çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Spider-Man'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, sevilen kahramanın hikayesini anlatan filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Spider-Man: Homecoming ile başlayan yeni seride Peter Parker'ın maceralarına odaklanan Sony, yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse ile de Miles Morales'in hikayesini anlatacak.
Spider-Man denince akla gelen ilk isim Peter Parker olsa da, yıllar içinde birçok farklı isim bu karaktere büründü. Miles Morales de çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren bu karakterlerden biri. Brooklyn'li yarı siyahi bir genç olan Morales'in hikayesini anlatacak filmde, Morales'a Peter Parker akıl hocalığı yapacak.
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