Spider-Man PS4 yolculuğu için artık hazır

Sony’nin ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurduğu Spider-Man oyunu sonunda tamamlandı. PlayStation için geliştirdiği oyunlarla isminden söz ettiren Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım gold statüsüne ulaştı.
Bu sene gerçekleşen E3 etkinliğinde Sony tarafından önemli bir duyuru gelmedi. Malum, 2020’de yeni nesil konsolların tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Sony, boştaki stüdyolarını PlayStation 5’e yeni oyunlar geliştirmeleri için görevlendirmiş olabilir.
Şu saatten sonra PS4’e özel bir IP’nin duyurulması, pek de olası görünmüyor. Nitekim PS4 sahipleri, hali hazırda geliştirme aşamasında olan yapımlarla idare etmek zorunda kalacaklar diyebiliriz.
Peki PS4 için geliştirme aşamasında olan hangi yapımlar mevcut? Öncelikli olarak önümüzdeki günlerde çıkacak olan iki yapım var. Days Gone ve Spider-Man. Sonrasında ise finalin The Last of Us Part 2 ile olacağını söyleyebiliriz.
Days Gone’ın geliştirme süreci henüz devam ediyor. Fakat Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man oyununda artık sona gelinmiş durumda. Keza yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamada oyunun gold statüsüne eriştiği duyuruldu. Insomniac Games, geliştirme sürecinin sona erişini aşağıdaki görselle duyurdu.
PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen ilk süper kahraman oyunu olan SpiderMan, 7 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Ne yazık ki oyunda Türkçe dil desteği bulunmayacak.
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