HABER

Spider-Man PS4 yolculuğu için artık hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:53 | Son Güncelleme

Insomniac Games ve Sony işbirliğiyle geliştirilen Spider-Man oyunu sonunda gold statüsüne ulaştı. Bu oyunun geliştirme aşamasının tamamen sona erdiği anlamına geliyor.

Spider-Man PS4 yolculuğu için artık hazır

Sony’nin ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurduğu Spider-Man oyunu sonunda tamamlandı. PlayStation için geliştirdiği oyunlarla isminden söz ettiren Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım gold statüsüne ulaştı.

Bu sene gerçekleşen E3 etkinliğinde Sony tarafından önemli bir duyuru gelmedi. Malum, 2020’de yeni nesil konsolların tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Sony, boştaki stüdyolarını PlayStation 5’e yeni oyunlar geliştirmeleri için görevlendirmiş olabilir.

Şu saatten sonra PS4’e özel bir IP’nin duyurulması, pek de olası görünmüyor. Nitekim PS4 sahipleri, hali hazırda geliştirme aşamasında olan  yapımlarla idare etmek zorunda kalacaklar diyebiliriz.

Peki PS4 için geliştirme aşamasında olan hangi yapımlar mevcut? Öncelikli olarak önümüzdeki günlerde çıkacak olan iki yapım var. Days Gone ve Spider-Man. Sonrasında ise finalin The Last of Us Part 2 ile olacağını söyleyebiliriz.

Days Gone’ın geliştirme süreci henüz devam ediyor. Fakat Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man oyununda artık sona gelinmiş durumda. Keza yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamada oyunun gold statüsüne eriştiği duyuruldu. Insomniac Games, geliştirme sürecinin sona erişini aşağıdaki görselle duyurdu.

PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen ilk süper kahraman oyunu olan SpiderMan, 7 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Ne yazık ki oyunda Türkçe dil desteği bulunmayacak.

Asphalt 8 ile Asphalt 9 grafikleri karşılaştırıldı!

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
E-spor beyazperdeye İyi Oyun ile geliyor!E-spor beyazperdeye İyi Oyun ile geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony spider man

En Çok Okunan Haberler

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Ligi geldi, PES 2019 fiyatı arttı!

Türkiye Ligi geldi, PES 2019 fiyatı arttı!

iPhone X, az satıp çok kazandırıyor

iPhone X, az satıp çok kazandırıyor

WhatsApp için yepyeni özellik!

WhatsApp için yepyeni özellik!

5 dakikalık şarjla 2 saat konuşun

5 dakikalık şarjla 2 saat konuşun

Oppo R17, ekran çentiğini daha da küçültüyor

Oppo R17, ekran çentiğini daha da küçültüyor

Huawei Mate 20 Pro sonbaharda tanıtılacak

Huawei Mate 20 Pro sonbaharda tanıtılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.