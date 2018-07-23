Sony, PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Spider-Man oyunu için geri sayımı başlattı. Türkçe altyazı seçeneği ile maalesef ki gelmeyecek olan Spider-Man için bugün yeni bir duyuru yapıldı. PlayStation cephesinden gelen Spider-Man temalı PlayStation 4 Pro duyurusu oyunun hayranlarını heyecanlandırdı.
Spider-Man’in alev kırmızısı renginden ilham alınarak geliştirilen PlayStation 4 Pro’ya, beyaz ve kırmızı renkleri ile süslenen DualShock 4 eşlik ediyor.
Amerika’da 399 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan bu konsolun, Türkiye’de de 2.400 TL bandında çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bu konsol ile Spider-Man oyunu beraber geliyor.
Görünümü ile adeta ateş eden Spider-Man temalı PS4 Pro’nun görselleri ile sizleri baş başa bırakalım.
Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti
Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi
Erbil'de Valilik binasında peş peşe patlama sesleri
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler
Kimse ondan gözünü alamadı!
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum