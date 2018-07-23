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Spider-Man temalı PlayStation 4 Pro

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Görünümü ile adeta ateş eden Spider-Man temalı PlayStation 4 Pro bugün duyuruldu. Peki, Spider-Man temalı PlayStation 4 Pro fiyatı ne kadar olacak? İşte alev alev yanan konsolun tüm detayları!

Spider-Man temalı PlayStation 4 Pro

Sony, PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Spider-Man oyunu için geri sayımı başlattı. Türkçe altyazı seçeneği ile maalesef ki gelmeyecek olan Spider-Man için bugün yeni bir duyuru yapıldı. PlayStation cephesinden gelen Spider-Man temalı PlayStation 4 Pro duyurusu oyunun hayranlarını heyecanlandırdı.

Spider-Man’in alev kırmızısı renginden ilham alınarak geliştirilen PlayStation 4 Pro’ya, beyaz ve kırmızı renkleri ile süslenen DualShock 4 eşlik ediyor.

Amerika’da 399 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan bu konsolun, Türkiye’de de 2.400 TL bandında çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bu konsol ile Spider-Man oyunu beraber geliyor.

Görünümü ile adeta ateş eden Spider-Man temalı PS4 Pro’nun görselleri ile sizleri baş başa bırakalım.

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Anahtar Kelimeler:
spider man PlayStation 4 Pro teknoloji

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