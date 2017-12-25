Sporcular için geliştirilen akıllı saat

43 mm’lik köşegen değerine sahip olan Samsung Gear Sport, Gear S3 ile kıyasla 5 mm’daha kısa. 50 gr ağırlığında olan bu ürün, metal bir kasa sistemine sahip. Ama ondan da önemlisi parlatılmış olan Bezel halka sayesinde Gear S3 ile kıyasla çok daha şık durması. 20 mm genişliğinde kayış standardını kullanan bu ürün, farklı renk ve materyal seçenekleri sayesinde ürüne farklı bir hava da katabilmeniz iyi düşünülmüş bir özellik.

Ürünün yönetimi tıpkı Gear S3’de olduğu gibi parlatılmış olan bu Bezel halka sayesinde yapılıyor. Samsung Gear Sport buna ek olarak sağ kenarda Menü ve Geri tuşlarına da yer vermiş. 1.3 inç yerine 1.2 inç Super Amoled ekran kullanan Samsung Gear Sport, 360x360 piksel çözünürlüğünde keskin ve canlı renkler ile güçlü bir kontrast sunabiliyor.

Hem Apple hem de Android ürünlerle bağlantı kurabilen Samsung Gear Sport, kendi işletim sistemi olan Tizen’i kullanıyor. Fakat bu ürünün tüm özelliklerini kullanabilmek için mutlaka bir Samsung akıllı telefona ihtiyacınız var. Apple iPhone kullanıcıları, bildirimleri, SMS ve e-postaları sadece Bluetooth bağlantı ile birlikte alabiliyorlar. WLAN ile haberleşme ne yazık ki çok kısıtlı. Buna karşın dizüstünüzdeki PowerPoint sunumlarınızı Samsung Gear Sport ile yönetmek mümkün. NFC teknolojisini kullanan Samsung Pay mobil ödeme fonksiyonunu da bu ürün ile gerçekleştirebilmeniz de önemli bir avantaj.