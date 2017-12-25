Sporcular için geliştirilen akıllı saat

43 mm’lik köşegen değerine sahip olan Samsung Gear Sport, Gear S3 ile kıyasla 5 mm’daha kısa. 50 gr ağırlığında olan bu ürün, metal bir kasa sistemine sahip. Ama ondan da önemlisi parlatılmış olan Bezel halka sayesinde Gear S3 ile kıyasla çok daha şık durması. 20 mm genişliğinde kayış standardını kullanan bu ürün, farklı renk ve materyal seçenekleri sayesinde ürüne farklı bir hava da katabilmeniz iyi düşünülmüş bir özellik.
Ürünün yönetimi tıpkı Gear S3’de olduğu gibi parlatılmış olan bu Bezel halka sayesinde yapılıyor. Samsung Gear Sport buna ek olarak sağ kenarda Menü ve Geri tuşlarına da yer vermiş. 1.3 inç yerine 1.2 inç Super Amoled ekran kullanan Samsung Gear Sport, 360x360 piksel çözünürlüğünde keskin ve canlı renkler ile güçlü bir kontrast sunabiliyor.
Hem Apple hem de Android ürünlerle bağlantı kurabilen Samsung Gear Sport, kendi işletim sistemi olan Tizen’i kullanıyor. Fakat bu ürünün tüm özelliklerini kullanabilmek için mutlaka bir Samsung akıllı telefona ihtiyacınız var. Apple iPhone kullanıcıları, bildirimleri, SMS ve e-postaları sadece Bluetooth bağlantı ile birlikte alabiliyorlar. WLAN ile haberleşme ne yazık ki çok kısıtlı. Buna karşın dizüstünüzdeki PowerPoint sunumlarınızı Samsung Gear Sport ile yönetmek mümkün. NFC teknolojisini kullanan Samsung Pay mobil ödeme fonksiyonunu da bu ürün ile gerçekleştirebilmeniz de önemli bir avantaj.
Uygulamalar ve fonksiyonellik
Samsung Gear Sport, E-posta, hava durumu, spor modları ve takvim gibi uygulamalarla yüklü olarak geliyor. Bunun dışındaki uygulamaları Samsung’un App Store’undan ya saatin kendisine ya da telefona indirebiliyorsunuz. Sahip olduğu 4 Gbyte kapasite ile müzikleri Offline olarak dinlemeniz mümkün. Kulaklık girişi olmadığından dolayı mutlaka bir Bluetooth kulaklık bulundurmanız şart.
Unutmadan. Gear Sport’un üzerinde bir hoparlör yok. Bu ürün ile telefon görüşmelerinizi sadece yönetebiliyorsunuz.
Buna karşın birçok spor ve fitness fonksiyonlarını destekliyor ve 5 ATM’lik basınca karşı da su geçirmez bir yapıya sahip. Samsung Gear Sport, hızlı yürüme, koşma, kürek çekme, bisiklete binme ve yüzme gibi sporları otomatik olarak algılayabiliyor ve verilerinizi Samsung App S Health uygulamasına aktarıyor. Elbette farklı sağlık uygulamalarını da bu ürüne yüklemek mümkün.
Gear sport, sahip olduğu GPS sensoru ile çalıştığınız konumu kayıt etmesi ile birlikte, nabız ölçer ile sürekli nabzınızı kontrol ediyor ve Barometre sayesinde de ne kadar merdiven çıktığınız ölçüyor.
Bizim beğendiğimiz bir özellik ise, kişisel antrenörünüzü Samsung TV’lere aktarabileceğiniz Fit Evolution Pro uygulaması oldu. Uygulamanın içindeki antrenörün videolarını telefondan çalıştırarak, Samsung TV’lere aktarabiliyorsunuz. Siz ekrandaki hareketleri yaparken, Gear sport cihazınız ile bu videoları yönetebiliyorsunuz.
Akıllı pil yönetimi
Akıllı saat’lerin en büyük sorunu kuşkusuz pil kullanım süresi. Gear Sport, 380 mAh yerine 300 mAh’lik bir batarya kullanıyor. Bu batarya yaptığımız testlerde yaklaşık 3.5 gün şarj olamadan çalışabiliyor. Bu gerçekten çok başarılı bir süre. Elbette çok fazla müzik dinleyen ve GPS fonksiyonu sürekli kullanan kişiler için bu süre ciddi anlamda düşecektir. Bu yüzden Samsung düşük güç koruma modunu entegre etti. Örneğin Always-on-Display özelliği , ürün bilekte takılı olduğu zaman çalışıyor.
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