Sporcuların en iyi arkadaşı

Jaybird Freedom 2, özel tasarımı sayesinde kulak çevrenizi adeta sarıyor. Spor esnasında yaşanan sarsılmalara rağmen güçlü konumlandırılma özelliğini kaybetmiyor ve böylece kaliteli ses almayı sürdürebiliyorsunuz. Derin bass’lar da ürünün dikkat çekici tarafları arasında.
Kulaklığın oldukça kullanışlı bir paneli var. Ayrıca özel tasarımı sayesinde hem kulaklık başlıklarını değiştirebilir hem de hızlıca kablo uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ürünü bir Android ya da iOS telefonla Bluetooth aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki Jaybird’ün ücretsiz uygulamasını da indirmelisiniz.
Sıvılara karşı dayanıklı olan ürün, dahili pili sayesinde 4 saatlik kullanım sunuyor. Ek olarak yanında 4 saatlik pil ömrü sunan bir bataryası daha var.
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