Spotify'dan Hindistan çıkarması!

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, yakın zamanda Hindistan’da hizmet vermeye başlamayı planlıyor. Şirketin CEO'su Daniel EK’in New York'ta gerçekleşen Yatırımcı Günü 2018 etkinliğindeki açıklamasına göre dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan ve her geçen gün hızla büyüyen Spotify nihayet Hindistan'a geliyor.
Musically.com ve Spotify’ın kurucu ortağı ve CEO'su Daniel Ek İsveç merkezli müzik devi şirketin sunumunda, küresel müzik dağıtımı hakimiyeti yarışında Rusya ve Afrika gibi dünyanın en büyük pazarlarına çok zengin müzik kültürüne sahip ülkelere ulaşmak istediklerini belirtti.
Ek herhangi bir ayrıntıya girmedi, ancak Spotify’ın Hindistan'ın yeni pazar akış alanına girmeye ilgi duyduğunu, geçtiğimiz ay Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de bir ticari ofis alanı kiraladığını, eski bir Google yöneticisi olan Akshat Harbola’nın şu anda Spotify’ın Hindistan operasyonlarına başkanlık ettiğini onayladı. Şirket, Hindistan'daki hizmetlerini ne zaman başlatmayı planladığını belirtmemiş olsa da, lansmanın yakında gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirketin Hindistan'a girişi, küresel yatırımcı topluluğu tarafından yakından izlenecek. Spotify Hindistan’a hizmet vermeye başlamasıyla artık sadece Apple ve Amazon ile değil, aynı zamanda Saavn ve Gaana gibi yerel dijital platformlar ile de sert bir rekabetle karşı karşıya.
Sunum sırasında Spotify, 3 Nisan'da daha büyük bir platform haline gelebilmek için halka arz edileceğini doğruladı. Dünya genelinde 65 ülkede faaliyet gösteren ve 159 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan şirket yakın zamanda İsrail, Romanya, Güney Afrika ve Vietnam'da hizmetlerine başlamıştı.
Geçtiğimiz yıl ücretli abonelerinin sayısını yüzde 46 artıran Spotify’ın, aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 29 arttı.
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