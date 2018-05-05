Spotify, hala sektörün lideri

Dijital müzik servisi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de hiç şüphesiz Spotify olacaktır. Sektörün öncülerinden biri olan şirket, kısa süre önce abone sayısını 170 milyon olarak lanse etmişti. Elbette bu kullanıcıların büyük bir bölümü, ücretsiz abonelikten yararlanıyordu. Spotify’ın ücretli yani premium sürümünü kullananların sayısı ise 71 milyondu.

Açıklanan son çeyrek raporuna göre yetkililer ücretli abone sayısını yüzde 7 oranında arttırmayı başarmış. Şirket artık dünya genelinde 75 milyon ücretli aboneye sahip.

Dijital müzik servisinin yetkili isimleri 2018 ikinci çeyreğinde bu sayının 83 milyona ulaşmasını bekliyor.

Bu arada sektörün bir diğer önemli ismi olan Apple Music’te de işler yolunda gidiyor. Apple’ın dijital müzik servisi şimdiden 40 milyon aboneye ulaşmış durumda. Yine de Apple’ın dijital müzik servisleri sektöründe zirveye kurulması zor gibi görünüyor. En azından önümüzdeki bir kaç yıl boyunca rakibini zirveden inmesi zor görünüyor.

Öte yandan Google’ın Play Music’i YouTube’a taşıma planlarında da son reddeye gelinmiş durumda. Bu hamlenin sektördeki diğer isimleri nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. Fakat bu pazarda da rekabetin gün geçtikçe arttığı gerçeğini inkar etmemek gerekiyor.

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