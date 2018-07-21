Spotify’ın en önemli eksikliklerinden birisiydi

Hepimiz zaman zaman birilerini engellemek durumunda kalıyoruz ve hemen her sosyal platformda engelleme özelliği mevcut. Ancak dünyanın en popüler müzik platformu Spotify’da durum böyle değil. Herhangi bir kişi, çok özel önlemler almakla uğraşmadığınız sürece kullanıcı adınızla, pek çok etkinliğinizi takip edebilir ve dinlediklerinizi görebilir. Gerçek şu ki şirketin şimdiye kadar bu konuda bir planlaması ve çalışması yok. Ancak olayın BuzzFeed’de gündeme gelmesiyle işler değişebilir.
Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu detay hakkında, başta BuzzFeed olmak üzere pek çok yerde şikayetler bulunuyor. Ancak şimdiye kadar şirketin konuyla ilgili tek söylediği şey “iyi bir fikir” olduğu.
Bakalım özellikle son günlerde daha sık gündeme gelen ve beklenen bu detay, önümüzdeki günlerde şirketin planlamaları arasında yer alacak mı?
Sharp Aquas C10 ve B10 resmileşti
5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Dünyanın en tehlikeli kasabasıydı! Bu fiyata satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum