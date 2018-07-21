Spotify’ın en önemli eksikliklerinden birisiydi

Hepimiz zaman zaman birilerini engellemek durumunda kalıyoruz ve hemen her sosyal platformda engelleme özelliği mevcut. Ancak dünyanın en popüler müzik platformu Spotify’da durum böyle değil. Herhangi bir kişi, çok özel önlemler almakla uğraşmadığınız sürece kullanıcı adınızla, pek çok etkinliğinizi takip edebilir ve dinlediklerinizi görebilir. Gerçek şu ki şirketin şimdiye kadar bu konuda bir planlaması ve çalışması yok. Ancak olayın BuzzFeed’de gündeme gelmesiyle işler değişebilir.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu detay hakkında, başta BuzzFeed olmak üzere pek çok yerde şikayetler bulunuyor. Ancak şimdiye kadar şirketin konuyla ilgili tek söylediği şey “iyi bir fikir” olduğu.

Bakalım özellikle son günlerde daha sık gündeme gelen ve beklenen bu detay, önümüzdeki günlerde şirketin planlamaları arasında yer alacak mı?

Sharp Aquas C10 ve B10 resmileşti

