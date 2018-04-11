Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor

Spotify, müzik dinleyicilerinin sevdiği en büyük platformlardan biri. Şirket, çoğu insanın sevgisini ücretsiz bir sürüm sağlayarak kazandı. Spotify Premium adında reklamsız ve yüksek ses kalitesi sunan ücretli bir sürümü de bulunan Spotify’ın ücretsiz sürümü, önümüzdeki günlerde yapılacak Spotify etkinliğinde en çok konuşulan konularından biri olabilir.
ÜCRETSİZ SPOTİFY DENEYİMİ İYİLEŞTİRİLECEK
Spotify’in 24 Nisan’daki etkinliğinde mobil taraftaki ücretsiz sürüme bir dizi yenilikler getirilecek. Buna göre, Ücretsiz Spotify kullanıcıları için saatte 6 defa ile sınırlandırılan şarkı değiştirme hakkı arttırılacak. Ücretsiz Spotify deneyimi, ücretli sürüme yaklaştırılacak. Ancak bu durum Spotify’a yarardan çok zarar getirebilir.
SPOTİFY PREMİUM KULLANICILARI BUNU BEĞENMEDİ
Spotify, yenilikleri ile daha fazla kullanıcıyı kendisine çekmeye çalışacak. Fakat şirketin ücretsiz sürümü çekici hale getirilmesi Spotify Premium kullanıcılarını her ay ücret ödemekten caydırabilir. Bu da Spotify Premium tarafında büyük bir düşüşe yol açabilir.
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