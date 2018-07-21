Spotify iOS için güncellendi!

Popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, uzun bir süredir Apple Watch uygulamasını hazırlıyor. Hal böyle olunca bugün gelen güncelleme ilk başta Apple Watch uygulaması için olduğu düşünülmüştü. Ancak Spotify, Android platformundaki uygulamasında yıllardır var olan bir özelliğini güncelleme ile iOS‘e taşıdı.
Bildiğiniz gibi piyasada maalesef ki hala 16 GB iPhone modelleri bulunuyor. Günümüz koşullarında yetersiz kalan bu depolama alanı, bir de uygulamaların cache yani önbellekleri ile şiştikçe şişiyor. iOS kapalı bir sistem olduğu için uygulamalara geliştiricileri önbellek silme seçeneğini uygulamalarına eklemezlerse, şişen uygulamaları silmek tekrar yüklemek zorunda kalınıyordu.
Spotify, yeni güncellemesi ile “ÖNBELLİĞİ SİL” özelliğini sisteme ekledi. Bu özellik sayesinde Spotify uygulamasında dinlediğiniz ancak indirmediğiniz şarkıların önbelleklerini silerek uygulamaya nefes aldırabiliyorsunuz.
Spotify’ın önbelliği sil özelliği indirilen müzikleri silmiyor. Sadece dinlediğiniz ve daha sonrası için önbelleğe alınan şarkıları silerek iPhone’unuzu rahatlatıyor.
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