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Spotify kullanıyorsanız dikkat! Stations özelliği ne işe yarıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 01.02.2018 16:50 | Son Güncelleme

Spotify, yeni "deneysel" uygulaması Stations'ı Android için kullanıma sundu. Peki nedir bu Stations, bizlere neler sunacak?

Spotify kullanıyorsanız dikkat! Stations özelliği ne işe yarıyor?

Popüler müzik uygulaması Spotify, tamamen çalma listelerine özel yeni "deneysel" uygulaması Stations'ı Google Play Store'da yayınladı.

Spotify uygulamasına göre daha düzenli bir görünüme sahip olan Stations, standart uygulamadaki Haftalık keşif gibi seçeneklerden biraz daha fazlasını sunuyor. Menüde beliren istasyonları kişiselleştirebiliyor, ancak kendi istasyonlarınızı oluşturamıyorsunuz. Geçerli çalma listesi, uygulamayı açtığınızda çalmaya başlıyor ve sadece şarkıyı duraklatabiliyor, favorilere ekleyebiliyor veya farklı bir çalma listesine kaydırabiliyorsunuz.

Spotify hesabınız varsa ve cihazınızda bu hesaba oturum açmış durumdaysanız, uygulama girişinizi otomatik olarak yapıyor ve kişisel çalma listeleri için verileri çekebiliyor. Aksi halde ücretsiz bir hesap oluşturup, başlangıç noktası olarak birkaç şarkıcıyı seçmeniz gerekiyor.

Stations, Premium hesabına sahip kullanıcılardan çok, çalma listesi oluşturmak isteyenlere özel hazırlanmış bir uygulama gibi görünüyor. Yeni uygulama şu an sadece Avustralya'da kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji android Spotify

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