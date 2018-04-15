Spotify’la olan farkı kapatıyor!

Kabaca CD çalan bu cihazların ömrü pek uzun olmadı. MP3 formatının yaygınlaşmasıyla birlikte, MP3 çalar dediğimiz ufak müzik dinleme cihazları hit oldu. Şimdiyse onların da yerini akıllı telefonlar, dolayısıyla da Apple Music ve Spotify gibi dijital müzik servisleri almış durumda.
Günümüzde pek çok dijital müzik servisi var. Global ölçekte olanları bir kenara bıraktığımızda bile, yerli şirketler tarafından geliştirilen birçok müzik servisi olduğunu görüyoruz. Fakat dünya geneline baktığımızda, insanların ağırlıklı olarak dijital müzik servisi konusundaki tercihlerini Apple Music ya da Spotify’dan yana kullandıkları gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
Peki iki popüler müzik servisinin ödeme yapan kaç kullanıcısı mevcut? Bu bağlamda ortaya çıkan son rakamlara göre hala Apple Music ve Spotify arasında ciddi bir fark bulunuyor.
Buna göre Apple’ın müzik servisi ödeme yapan 40 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Fakat bu kilometre taşı bile Spotify’ı yakalamak için yeterli olmadı. Çünkü Spotify’ın toplamda 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Üstelik bu rakamın 70 milyonunu ücretli kullanıcılar oluşturuyor.
Bu arada şunu da dip not olarak belirtelim. Apple’ın müzik servisinin sunucularında 40 milyondan fazla parça yer alırken, Spotify’da bu sayı 30 milyonla sınırlı.
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