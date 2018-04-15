HABER

Spotify’la olan farkı kapatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Teknoloji tüm alışkanlıkları değiştirdiği gibi, insanların müzik dinleme alışkanlıklarını da değiştirdi. Eskiden insanlar yolda müzik dinlemek istediklerinde walkman kullanırlardı. Son walkman denilen kaset çalarların yerini diskman cihazları aldı.

Spotify’la olan farkı kapatıyor!

Kabaca CD çalan bu cihazların ömrü pek uzun olmadı. MP3 formatının yaygınlaşmasıyla birlikte, MP3 çalar dediğimiz ufak müzik dinleme cihazları hit oldu. Şimdiyse onların da yerini akıllı telefonlar, dolayısıyla da Apple Music ve Spotify gibi dijital müzik servisleri almış durumda.

Günümüzde pek çok dijital müzik servisi var. Global ölçekte olanları bir kenara bıraktığımızda bile, yerli şirketler tarafından geliştirilen birçok müzik servisi olduğunu görüyoruz. Fakat dünya geneline baktığımızda, insanların ağırlıklı olarak dijital müzik servisi konusundaki tercihlerini Apple Music ya da Spotify’dan yana kullandıkları gerçeğiyle karşılaşıyoruz.

Peki iki popüler müzik servisinin ödeme yapan kaç kullanıcısı mevcut? Bu bağlamda ortaya çıkan son rakamlara göre hala Apple Music ve Spotify arasında ciddi bir fark bulunuyor.

Buna göre Apple’ın müzik servisi ödeme yapan 40 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Fakat bu kilometre taşı bile Spotify’ı yakalamak için yeterli olmadı. Çünkü Spotify’ın toplamda 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Üstelik bu rakamın 70 milyonunu ücretli kullanıcılar oluşturuyor.

Bu arada şunu da dip not olarak belirtelim. Apple’ın müzik servisinin sunucularında 40 milyondan fazla parça yer alırken, Spotify’da bu sayı 30 milyonla sınırlı.

Nokia 3 için beklenen güncelleme yayınlandı!

Müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheliMüthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spotify teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung'a büyük darbe!

Samsung'a büyük darbe!

Rüya gerçek olmuyor: Ucuz iPhone X başka bahara kaldı

Rüya gerçek olmuyor: Ucuz iPhone X başka bahara kaldı

God of War inceleme puanları

God of War inceleme puanları

Çift ana kameralı Galaxy S9

Çift ana kameralı Galaxy S9

6.4 inç ekran ve devasa pil

6.4 inç ekran ve devasa pil

Üç lensli kamerasıyla 2019 yılında satışa çıkacak

Üç lensli kamerasıyla 2019 yılında satışa çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.