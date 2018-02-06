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Spotify tahtını mı kaybediyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.02.2018 16:29 | Son Güncelleme

Yeni verilere bakacak olursak Apple Music, bu yaza kadar Spotify'ı geçebilir!

Spotify tahtını mı kaybediyor?

Görünene göre Spotify'ın ücretli müzik yayımı hizmetinin liderliği, gözüktüğü kadar rahat olmayabilir. The Wall Street Journal tarafından bulunan endüstri grafiklerine göre ABD'de Apple Music, Spotify'dan daha hızlı büyüyor ve Spotify'ın aylık %2'lik büyümesine karşılık %5'lik bir büyüme gösteriyor. Eğer bu oranlar devam ederse Apple'ın, rakibini bu yaz mevsiminde geçmesi mümkün olacak. Ayrıca Apple'ın aradaki farkı kapattığını gösteren başka sayılar da bulunuyor.

Belki de şaşırtıcı olan bir şekilde, Apple Music'in Spotify'a göre "3-4 kat daha fazla" deneme üyesi bulunmakta. Spotify'ın bedava, reklam destekli hizmetine bir karşılık bulunmuyor ve bu deneme sürümü, paralı üyelikten önce kullanılabilen tek bedava seçenek oluyor. Ancak denemeler çıkartılırsa, Spotify'ın liderliği daha da tehlikede gözüküyor. WSJ'nin belirttiği üzere Apple Music için para ödemeyi planlayan herkesin deneme sürümünden geçmesi gerekiyor ve bu yüzden de deneme sürümü, gerçek büyüme oranını gizliyor.

Bu büyüme hızı için belirgin bir açıklama olmasa da, Apple'ın kendi evindeki üstünlüğünden kaynaklandığı tahmin edilebilir. Apple ABD akıllı telefon piyasasının en büyük paya sahip ismi (Comscore'un sayılarına göre Kasım ayında %44.8) ama tanınmışlık ve pazarlama kaynakları, Spotify gibi çok daha küçük bir firma için rekabeti zorlaştırıyor. İnsanların iPhone alma ihtimalleri ve Apple Music için reklam görme oranları arttıkça, üyelik sayılarının da artması kaçınılmaz oluyor. Hizmete özel olarak sunulan pek çok içeriği bulunmasının da bu konuda yardımcı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Özellikle ABD dışında ise Spotify'ın liderliği sürmekte. Firma, Apple'ın 36 milyon üyesine (WSJ'ye yeni açıklanan sayı) karşılık 70 milyon paralı üyeye sahip ancak toplam kullanıcı tabanının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu sayı 2017 Haziran ayında 140 milyondu ve şu anda muhtemelen daha da artmış durumda. Ayrıca Android'in açık farklı liderliğinin sürdüğü ABD dışındaki ülkelerde Spotify'ın etki alanı da çok daha geniş durumda. Buna rağmen firmanın, önemli bir ülkede liderliği kaybetmeye yakın olmasından dolayı endişelenmeye başlıyor olması da muhtemelen doğru olan bir tahmin olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Spotify teknoloji apple music

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