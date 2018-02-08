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Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.02.2018 17:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını duyurdu... Yapılan açıklamada, organizasyonunu yeniden yapılandıran Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını belirtti.

Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor

Dünyanın en büyük dijital müzik servislerinden Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını açıkladı.

Spotify Türkiye Ülke Müdürü Ergül Çivi'nin Spotify ABD Ticari Direktörü olarak atandığı öğrenildi.

Ayrıntılar biradan...

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Spotify Müzik

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