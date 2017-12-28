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Star Wars hayranlarına büyük sürpriz

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 28.12.2017 16:43 | Son Güncelleme 9 saat önce

Bildiğiniz gibi yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi Star Wars: Last Jedi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Yeni filmin gelmesi ile birlikte Star Wars çılgınlığı da bir kez daha alevlendi. Son olarak bu çılgınlığa Çinli telefon üreticisi OnePlus da katıldı.

Star Wars hayranlarına büyük sürpriz

Çinli telefon üreticisi Star Wars’a özel ürettiği OnePlus 5T Star Wars Limited Edition çok yakında satışa çıkaracak. Telefon için erkenden ön sipariş veren kullanıcıları büyük bir sürpriz bekliyor olacak. Şirket bu özel telefonları alacak ilk 37 kişinin adlarının yıldızlara verileceğini ve bu durumu belgeleyen bir sertifikaya sahip olacaklarını duyurdu.

Bu 37 Star Wars hayranının adları dünyadan görülebilen yıldızlara verilecek. Ne kadar iyi bir konumda ki yıldızı kapacakları ne kadar ödediklerine bağlı olarak değişecek. Ancak bekleneceği gibi Uluslararası Astronomi Birliği bu adları tanımayacak. Her ne kadar Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanınmasa da bu sertifikalar kullanıcıları cezbedebilir. Çünkü elinde kendi adına bir yıldız olduğunu gösteren sertifika bulunması heyecan verici bir fikir.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Star Wars

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