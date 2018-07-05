Steam 2018’in en çok satan oyunlarını açıkladı!

Steam en çok satanlar listesi 2018 sonunda açıklandı. Online oyun mağazasının her yıl açıkladığı en çok satan oyunlar listesi, bu yıl da Steam ana sayfası üzerinden yayınlandı. Listede çok dikkat çekici oyunlar var.
Steam geçtiğimiz yıl uyguladığı gibi bu sene de listeyi oyunların klasmanlarına göre ayırmış. Bu klasmanları Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak isimlendiren Steam, tabiri caizse olimpiyat madalyası dağıtır gibi bir listeleme yapmış. Listenin içeriğine baktığımızda ise bizi listede yer alması oldukça şaşırtan oyunlar karşılıyor.
CS:GO PUBG ve Rainbow Six Siege gibi listede yer alması hiç de sürpriz olmayacak oyunlara Steam en çok satanlar 2018 listesinde yer veren Steam, asıl sürprizi Jurassic World: Evolution ile yapmış durumda. Çıktığı günden beri eleştiri oklarının hedefinde olan Jurassic World: Evolution oyunu hem listede yer alıyor hem de listenin üst sıralarında yer alıyor. Steam’in bu kararı gerçekten şaşırtıcı. Listenin diğer oyunları ise şöyle:
PUBG
Rocket League
Dota 2
Far Cry 5
Kingdom Come Deliverance
CS:GO
Warframe
Civilization VI
Rainbow Six Siege
Grand Theft Auto V
Vermintide 2
Jurassic World: Evolution
Final Fantasy XV
Total War: Warhammer 2
Path of Exile: Invursion
Subnautica
The Elder Scrolls Online
Assassin’s Creed: Origins
Stellaris
Black Desert Online
The Witcher 3: Wild Hunt
Ark: Survival Evolved
Dragonball FighterZ
Divinity Original Sin II
War Thunder Project X
Nier Automata
Fallout 4
Team Fortress 2
Dark Souls III
Euro Truck Simulator 2
Human Fall Flat
Cities: Skylines
Ghost Recon Wildlands
Frostpunk
Raft
Slay The Spire
Arma 3
The Forest
Dead By Daylight
Dying Light
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