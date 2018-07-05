Steam 2018’in en çok satan oyunlarını açıkladı!

Steam en çok satanlar listesi 2018 sonunda açıklandı. Online oyun mağazasının her yıl açıkladığı en çok satan oyunlar listesi, bu yıl da Steam ana sayfası üzerinden yayınlandı. Listede çok dikkat çekici oyunlar var.

İŞTE STEAM EN ÇOK SATANLAR 2018 LİSTESİ!

Steam geçtiğimiz yıl uyguladığı gibi bu sene de listeyi oyunların klasmanlarına göre ayırmış. Bu klasmanları Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak isimlendiren Steam, tabiri caizse olimpiyat madalyası dağıtır gibi bir listeleme yapmış. Listenin içeriğine baktığımızda ise bizi listede yer alması oldukça şaşırtan oyunlar karşılıyor.

STEAM’İN LİSTESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ VAR

CS:GO PUBG ve Rainbow Six Siege gibi listede yer alması hiç de sürpriz olmayacak oyunlara Steam en çok satanlar 2018 listesinde yer veren Steam, asıl sürprizi Jurassic World: Evolution ile yapmış durumda. Çıktığı günden beri eleştiri oklarının hedefinde olan Jurassic World: Evolution oyunu hem listede yer alıyor hem de listenin üst sıralarında yer alıyor. Steam’in bu kararı gerçekten şaşırtıcı. Listenin diğer oyunları ise şöyle:

PLATİN KLASMANI

PUBG

Rocket League

Dota 2

Far Cry 5

Kingdom Come Deliverance

CS:GO

Warframe

Civilization VI

Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto V

Vermintide 2

Jurassic World: Evolution