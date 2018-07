Steam’de en çok satan oyunlar!

PC oyunculuğunun dijitalleşmesinde büyük rol üstelen Valve, her yıl olduğu gibi bu yılda da platformu üzerinde en çok satan oyunları listeledi. 100 adet oyuna yer veren Valve, geçtiğimiz yıl yaptığı gibi bu oyunları dört farklı kategoriye ayırdı.

Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorisinde yarışan oyunlar arasında, oynaması ücretsiz olan oyunlarında yer alması bir hayli şaşırttı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri en çok satan oyunlar ile baş başa bırakalım.

Platin



– PUBG

– Rocket League

– Dota 2

– Far Cry 5

– CS:GO

– Jurassic World: Evolution

– Warframe

– Civilization VI

– Rainbow Six Siege

– Grand Theft Auto V

– Vermintide 2

– Kingdom Come Deliverance

Altın



– Final Fantasy XV

– Total War: Warhammer 2

– Dragonball FighterZ

– Subnautica

– The Elder Scrolls Online

– Assassin’s Creed: Origins

– Divinity Original Sin II

– Path of Exile: Incursion

– Stellaris

– Black Desert Online

– The Witcher 3: Wild Hunt

– Ark: Survival Evolved

Gümüş



– War Thunder Project X

– Nier Automata

– Fallout 4

– Frostpunk

– Raft

– Slay The Spire

– Arma 3

– The Forest

– Dead By Daylight

– Dying Light

– Team Fortress 2

– Dark Souls III

– Euro Truck Simulator 2

– Human Fall Flat

– Cities: Skylines

– Ghost Recon Wildlands

