Steam'deki 49 TL'lik efsane oyun artık ücretsiz!

Satellite Reign Humble Bundle'ı çıktığı zaman takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Ücretli bir şekilde satışına devam edilen gerçek zamanlı strateji oyunu, Humble Bundle'ın bedava oyunlar serisinin son ürünü oldu.

STEAM'DE ÜCRETLİ HUMBLE BUNDLE'DA BEDAVA



Steam'in en büyük rakiplerinden olan Humble Bundle, Humble Bundle Store üzerinden strateji oyunu Satellite Reign'i ücretsiz olarak indirmeye sundu. Birbirinden farklı 4 ajandan oluşan bir grubu kontrol edip görevleri yerine getirme üzerine kurulu olan oyunu indirmek için ise sadece saatler var.

HUMBLE BUNDLE SATELLİTE REİGN İÇİN SÜRE VERDİ



Humble Bundle Satellite Reign’i ücretsiz bir şekilde indirmek için sadece 48 saat verdi. Ancak Humble Bundle'ın güzel bir haberi var. Oyun 48 saat’lik oynama sınırlamasına sahip değil yani oyunu bir kez kütüphanenize eklediğinizde bir daha ücret ödemeksizin sizin olacak. Bu fırsatı kaçırmamak için Humble Bundle hesabınıza giriş yapıp Satellite Reign'i kütüphanenize indirmeniz yeterli. Unutmadan, eğer AKN’li internet kullanıcısı iseniz oyunu indirirken kotanızı aşmamaya dikkat edin. İyi oyunlar!