Steam'den verilerinizi görmenizi sağlayacak yeni adım

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler ve bu ülkelerle iş ilişkileri kuran işletmeler için, kişisel verilerin korunmasına yönelik kritik öneme sahip içeriklerle birlikte yürürlüğe girdi bildiğiniz üzere. Steam de bu yürütmelik doğrultusunda yaptığı güncellemesinde, yeni bir özellik ekledi.

Aşağıdan da görebileceğiniz gibi, Steam tarafından yeni platformda, kullanıcılar hesaplarına dair detaylı bilgiye tek bir sayfada ulaşabilecekler artık. Buradan hesap detaylarınıza ve durumunuza göz atabilir ve detaylarına kadar inceleyebilirsiniz.

Platformda yer alan bilgiler hesabınızla ilgili genel bilgilerden ve ayarlardan tutun, yakın zamandaki mesajlarınıza, alım-satım geçmişinize ve kayıtlı cihazlarınıza kadar pek çok veriyi tek bir çatı altında görebiliyorsunuz.

En dikkat çeken kısım ise "External Funds Used/Kullanılan Harici Bakiye" adlı bölüm. Buradan bu zaman kadar harcadığınız toplam para miktarına göz atabiliyorsunuz. Eminiz çoğu kullanıcının ilk olarak kontrol edeceği kısım bu bölüm olacaktır. Sizde Steam'e giriş yaparak yeni panele göz gezdirebilir, veri konusunda aklınıza takılan bir kısım varsa buradan eksiklikleri giderebilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

